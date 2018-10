Scuole chiuse domani 30 ottobre | l' elenco completo

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Quattro morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina e uno a Napoli. disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio

Allerta Meteo Lazio : domani 30 ottobre niente Scuole chiuse a Fiumicino : niente scuole chiuse domani 30 ottobre nel Comune di Fiumicino: “Le notizie in nostro possesso sulle condizioni Meteo – dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – ci indicano un progressivo miglioramento nell’arco della nottata fino a domani mattina. Non ci sono le condizioni dunque per disporre una ulteriore chiusura delle scuole domani, che resteranno aperte. Se dovessimo ricevere notizie diverse dalle attuali ...

Allerta Meteo Napoli : “Verificare quanto accaduto oggi e decidere eventuali Scuole chiuse” domani 30 ottobre : “domani bisognerebbe chiudere le scuole per comprendere lo stato dei cortili, delle aiuole, degli alberi che si trovano in prossimita’ delle scuole a Napoli. Qualche volta per eccessiva prudenza si e’ scelto di chiudere le scuole, ma dopo la giornata di oggi, con alberi crollati, comunque serve prendersi una giornata di pausa per verificare quello che e’ accaduto“: lo ha spiegato in una nota Fulvio Martusciello, ...

Allerta Meteo Roma - Raggi al Coc : a breve la decisione su Scuole chiuse anche domani 30 ottobre : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si trova al Centro operativo comunale, che monitora da ieri la fase di maltempo che imperversa sulla Capitale. Il sindaco sta valutando con gli esperti la situazione e deciderà su eventuali scuole chiuse anche per la giornata di domani, 30 ottobre. L'articolo Allerta Meteo Roma, Raggi al Coc: a breve la decisione su scuole chiuse anche domani 30 ottobre sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : anche domani Scuole chiuse in tutto il Veneto : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L'Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale che sta seguendo l’evolversi dell’ondata di Maltempo, informa di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto la comunicazione relativa alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30

Maltempo - pioggia e vento a Fiumicino : alberi caduti e Scuole chiuse : pioggia e vento oggi a Fiumicino dove sono stati moltissimi gli interventi effettuati su tutto il territorio dalla Polizia locale a causa del Maltempo che ha colpito il litorale durante la mattinata, in particolare per il forte vento. Nel dettaglio, dalle 8.45 alle 14 di oggi, sono state in tutto 23 le emergenze affrontate dagli uomini e dalle donne della Polizia locale da Parco Leonardo a Fiumicino, da Fregene a Palidoro. Di queste ben 11 a ...

Maltempo : domani Scuole chiuse a Grosseto : ANSA, - Grosseto, 29 OTT - Nel territorio del Comune di Grosseto scuole chiuse anche domani, martedì 30 ottobre 2018. Lo ha deciso il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha emesso un'...

Allerta Meteo Roma - presidi : valutare Scuole chiuse anche domani 30 ottobre : “Date le criticita’ rilevate in diverse scuole di Roma, con intonaci caduti e alberi precipitati nelle aree esterne, chiediamo che la situazione sia presa in attenta considerazione dal Comune, prevedendo eventualmente la chiusura delle scuole anche domani. In tal caso chiediamo che la decisione sia ufficializzata tempestivamente dal Campidoglio, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi. Ovviamente andranno anche rimossi ...

Maltempo. Pompei : chiusi scavi. Grosseto : Scuole chiuse : Il maltempo sta sferzando l’Italia causando danni e disagi. Per via del forte la direzione del Parco archeologico di Pompei

Maltempo - Comune Vicenza : Scuole chiuse - nessun recupero dei giorni a Natale : nessun recupero a Natale delle giornate di chiusura delle scuole stabilito dalla prefettura a causa del Maltempo per oggi, lunedì 29, e domani 30 ottobre. Sta infatti girando sui social network e nelle chat di Whatsapp una falsa notizia attribuita all’ufficio stampa del Comune di Vicenza secondo cui le due giornate di chiusura verranno recuperate durante le vacanze di Natale. “Niente di più falso – commenta l’assessore alla formazione Cristina ...

