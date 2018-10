SCUOLA Esame di Stato | e se dopo la terza prova saltasse il nozionismo del colloquio?

SCUOLA/ Lezione di storia (ed esame di Stato) - ecco perché il Regno Unito è meglio dell'Italia : E' vero che togliere il tema di storia dalla nuova maturità svaluta la disciplina? Prima di rispondere sarebbe utile riflettere su come si fa in Gran Bretagna. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Nuova maturità, tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia, di F. FoschiSCUOLA/ Il Miur: nuovo esame di Stato, ecco come (non) cambia la didattica, di E. Acerra

SCUOLA/ Il Miur : nuovo esame di Stato - ecco come (non) cambia la didattica : La circolare del Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 introduce alcuni elementi innovativi sull'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Li spiega ETTORE ACERRA (dirigente Miur)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ ecco perché le griglie di correzione non possono sostituire l'Invalsi, di R. ViciniMATURITA' 2018/ Tutti gli errori di un "revisionismo" che non fa bene a nessuno, di S. Ballabio

SCUOLA : Confindustria Vicenza - esame maturità senza alternanza - bruttissimo segnale : Vicenza, 5 ott. (AdnKronos) - Il nuovo esame di maturità prevede che l’alternanza Scuola lavoro non sia considerata come requisito d’accesso per l’anno scolastico 2018-2019. “È davvero un bruttissimo segnale – afferma Barbara Beltrame, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega a Education e

SCUOLA/ Invalsi ed esame di Stato - gli studenti (forse) sono più intelligenti di M5s : Il Milleproproghe ha spoStato di un anno l'obbligatorietà del test Invalsi per l'accesso all'esame di Stato. Una mossa che potrebbe giovare all'Invalsi e nuocere a M5s. TIZIANA PEDRIZZI(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ L'ex sottosegretario: dal merito all’Invalsi, la retromarcia distruttiva non aiuta i giovani, di G. ToccafondiSCUOLA/ Dati Ocse 2018, tutti i numeri di un paese bloccato, di L. Ribolzi

SCUOLA - norma salva-precari all'esame della Camera. Anief : Ultima chance per assunzioni : Teleborsa, - I sindacati della Scuola si muovono ancora una volta per combattere il precariato e decisioni "impopolari" che rischiano di farlo proliferare. L'attenzione è sempre rivolta al Decreto ...

