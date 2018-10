Scrivere “gratula” su Facebook per sapere se siamo stati attaccati | ennesima bufala?

optimaitalia

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sta letteralmente spopolando un post sui social che invita tutti a"gratula" su, secondo quanto riportato dai colleghi di bufale.net. Molti probabilmente ricorderanno l'attacco hacker ammesso da Zuckerberg in primis poco più di tre settimane fa, con il numero uno del team costretto a pubblicare un post in cui ha parlato chiaramente di alcuni dati sottratti a milioni di utenti che nelle ore precedenti eranocostretti a reinserire la propria password per accedere all'app. Ebbene, da quel momento abbiamo fronteggiato diversi approfondimenti, fino ad arrivare alla fake news di oggi 29 ottobre.In cosa consiste lache sta inducendo tanti utenti agratula su? La fonte che vi abbiamo riportato indica chiaramente la presenza, proprio all'interno del social network in questione, di un post virale con cui il pubblico viene invogliato ad ...