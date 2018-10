Sci alpino | Coppa del Mondo Soelden | tra i convocati presenti anche Nani e Moelgg

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone convince subito - rimandata Marta Bassino : La Coppa del Mondo di sci alpino si è aperta subito con un podio per l’Italia ed è quello ottenuto sabato da Federica Brignone in gigante. Un secondo posto davvero eccellente per la valdostana, che si era presentata a Soelden non in condizioni perfette per via dell’infortunio che l’ha tenuta ferma questa estate per oltre un mese e che le ha condizionato notevolmente la fase di preparazione. Nonostante i tanti punti di domanda ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : si terrà in Alta Badia il 18 dicembre il gigante maschile cancellato oggi a Soelden : L’ufficialità arriverà soltanto domani, ma l’ANSA anticipa i tempi e dà per certi data e luogo del recupero dello slalom gigante maschile cancellato stamane in quel di Soelden a causa del maltempo. La gara austriaca sarà disputata con tutta probabilità in Italia già nel mese di dicembre. Le indiscrezioni danno per certa infatti la disputa della gara in Alta Badia, sulla Gran Risa, martedì 18 dicembre. La motivazione principale sta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv : Dopo il consueto antipasto di Soelden , anche se dimezzato vista la cancellazione dello slalom gigante maschile , clicca qui per la notizia, , la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si prende subito una pausa , prima di fare rotta verso nord per il secondo weekend di gare. Gli atleti si ripresenteranno ai cancelletti di partenza nel fine settimana del 17/...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv : Dopo il consueto antipasto di Soelden, anche se dimezzato vista la cancellazione dello slalom gigante maschile (clicca qui per la notizia), la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si prende subito una pausa, prima di fare rotta verso nord per il secondo weekend di gare. Gli atleti si ripresenteranno ai cancelletti di partenza nel fine settimana del 17/18 novembre 2018, sulla neve di Levi, in Finlandia, per i primi due slalom speciali ...

Sci alpino - Markus Waldner : “Domani la decisione su dove recuperare il gigante di Soelden” : Per il secondo anno consecutivo niente tappa d’apertura in Austria: il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. In un’intervista al presentatore di ORF Rainer Pariasek, il direttore di gara della FIS Markus Waldner ha spiegato i motivi della cancellazione ...

Sci alpino – Il maltempo rovina l’esordio sulla neve : cancellato il GS maschile di Soelden : Meteo inclemente, cancellato il GS maschile di Soelden. Verrà recuperato nel corso della stagione Come temuto, le sfavorevoli condizioni meteorologiche sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden hanno costretto gli organizzatori del gigante maschile che chiudeva la due giorni di apertura della Coppa del mondo ad annullare la competizione per il secondo anno consecutivo. La partenza delle prima manche, originariamente prevista alle ore ...

Sci alpino - cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve : Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve Caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. Inoltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara. In precedenza gli organizzatori avevano ...

Sci alpino - cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve : Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve Caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. Inoltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara. In precedenza gli organizzatori avevano ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : posticipato il gigante di Soelden. Il nuovo programma e orario d’inizio : La partenza del gigante maschile di Solden è stata posticipata alle ore 11.00, dunque un’ora dopo rispetto al programma originario. La prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ha subito questo slittamento perché al momento è bloccata la gondola e dunque non è consentito il regolare svolgimento della gara. La ricognizione sarà dunque alle ore 09.00, due ore prima dell’inizio della prima manche di questa ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo il gigante femminile, oggi a Soelden è il giorno di quello maschile. Sul Rettenbach il grande favorito è Marcel Hirscher, con l’austriaco che vuole cominciare al meglio una stagione che può dargli l’ottava Coppa del Mondo consecutiva. I principali rivali sono i francese Victor Muffat Jeandet ed Alexisi Pinturault, il norvegese Henrik Kristoffersen e poi il connazionale Manuel Feller. L’Italia ha voglia di riscatto in una ...

Sci alpino - Gigante maschile Soelden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si svolgerà il Gigante maschile di Soelden (Austria), primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Il primo a partire sulla pista del Rettenbach sarà lo sloveno Zan Kranjec, mentre il grande favorito Marcel Hirscher scatterà con il 6. In lizza per la vittoria anche il francese Alexis Pinturault (3) e il norvegese Henrik Kristoffersen (4). Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg partirà con il pettorale numero ...

Sci alpino - Gigante maschile Soelden 2018 : le dichiarazioni degli azzurri alla vigilia. Riccardo Tonetti : “La stagione della verità” : Domani si aprirà al maschile la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino, con il Gigante di Soelden (Austria). Sulla Rettenbach saranno otto gli azzurri che proveranno ad essere protagonisti e magari replicare l’impresa odierna di Federica Brignone, salendo sul podio. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni alla vigilia dei nostri portacolori. La punta dell’Italia sarà Luca De Aliprandini, che alle Olimpiadi ha dimostrato di poter competere ...

Sci alpino - Federica Brignone 2ª nel gigante di Solden - la gioia dell'azzurra : 'penso di non aver mai affrontato una gara così' : Le sensazioni di Federica Brignone dopo lo splendido secondo posto nel gigante femminile di Solden, all'esordio nella Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino È una Brignone raggiante quella che si gode ...

Sci alpino - Federica Brignone dopo Soelden : “Ero tesa - mai fatta così tanta fatica. Mi veniva da vomitare” : Un secondo posto che vale tantissimo quello ottenuto da Federica Brignone nel gigante di Soelden (Austria), tappa inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. L’azzurra dopo aver chiuso in testa la prima manche, è riuscita a reggere alla grande anche nella seconda, nonostante le condizioni della pista fossero davvero al limite, come ha dichiarato alla FISI: “Penso sia stata la manche più difficile della mia carriera, una gara così ...