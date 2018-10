Scherma | Coppa del Mondo 2018-2019 | Rossella Fiamingo alla ricerca di se stessa

oasport

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Dmedaglia d’argento conquistata nella spada alle Olimpiadi di Rio il 6 agosto 2016,è salita una sola volta sul podio in ambito internazionale (a livello individuale). Un dato non certo casuale che dimostra come quella finale persa l’abbia condizionata mentalmente nelle gare successive. Nella nuova stagione ormai alle porte, la 27enne catanese dovrà quindi ritrovare séper poter tornare competitiva. Nella finale olimpica ci fu grande rammarico per, visto che l’oro sembrava davvero ad un passo e invece sfumò nelle ultime stoccate. L’azzurra si trovava in vantaggio 11-7 con l’ungherese Emese Szasz, che riuscì poi a fare una rimonta poderosa, trionfando 15-13. La siciliana si confermava comunque nell’élite mondiale dopo due titoli iridati consecutivi e sembrava pronta ad altre stagioni da protagonista, ma qualcosa da lì in poi non ha funzionato. Nelle ...