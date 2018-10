Scanzi | “Manovra non mi piace | ma in troppi vogliono che il governo Salvimaio vada a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 ottobre 2018) “Anche a me questa manovra non, ma vedo una galassia notevole di apocalittici compiaciuti che non vedono l’ora che questoa schiantarsi insieme al Paese”. Così Andrea, ospite a Otto e mezzo su La7 da Lilli Gruber. Poi l’elenco di chi spera salti l’esecutivo M5s-Lega: “Chi sta nella Commissione europea, come Juncker, Monscovici e Oettinger. Poi buona parte dell’informazione e, infine, Renzi e la sua strategia dei pop-corn”. Video La7 L'articolo: “Manovra non mi, ma inche ila schiantarsi male”. Poi l’elenco proviene da Il Fatto Quotidiano.