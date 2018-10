Saverio Costanzo | «Quando Elena Ferrante ha fatto il mio nome»

vanityfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Questa intervista è tratta dal numero 43 di Vanity Fair in edicola fino al 31 ottobre 2018 Con gli amici geniali di un’epoca lontana evitava qualsiasi forma di competizione: «Luca Guadagnino scriveva analisi semiologiche dei film che vedeva la sera prima, Alessandro Piperno leggeva Anna Karenina e io facevo le “pinne” in motorino». Da allora «e senza aver mai smesso di pensarlo, in qualche modo mi sento un impostore». Disinteressato alla propria parabola: «Da ragazzo sogni di emulare Kubrick e Fellini, poi ti rendi conto di essere solo te stesso e che l’unica missione utile è trovare il meglio lì dentro»,gira film molto belli, concede interviste con la periodicità di un asceta, rifugge le definizioni: «Non solo non pensavo di diventare un regista, ma mi vergognavo proprio di pronunciare la parola» e si concentra su ciò che lo circonda: «Verso le vite degli altri nutro ...