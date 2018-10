Samsung Galaxy A3 2017 | ASUS ZenFone 5 | ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le

Personalizzare i temi dei Samsung Galaxy con Android Pie : le anticipazioni del 29 ottobre : In Italia ancora non abbiamo toccato con mano la beta di Android Pie per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy compatibile con l'aggiornamento in questione, e eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano alcune anticipazioni estremamente interessanti sull'argomento. Talvolta sulle funzionalità che potremo sfruttare nel momento in cui ci sarà l'effettiva distribuzione della beta in Italia, altre volte su questioni puramente ...

Con Substratum e Samsung Experience 10 è già possibile personalizzare i temi dei Samsung Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Dal team di Substratum arriva la possibilità di cambiare tema per chi ha installato la Samsung Experience 10 beta su Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 con CPU Snapdragon L'articolo Con Substratum e Samsung Experience 10 è già possibile personalizzare i temi dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Fondamentale plus della beta Android 9 Pie sui Samsung Galaxy : a cosa serve la tastiera mobile : Lo sviluppo della beta Android 9 Pie sui Samsung Galaxy continua, in particolar modo sui recentissimi Samsung Galaxy S9 e Note 9. Tra le novità del firmware appena scovate, ecco che quella messa in risalto dl team di esperti XDA-Developers è tra le più interessanti: l'introduzione di una tastiera mobile o meglio fluttuante sul display. A cosa serve e qual è il suo specifico senso. In settimana abbiamo riportato gli ultimi passi compiuti in ...

Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9 - scegliere tra i due è complicato (video) : Huawei Mate 20 Pro o Samsung Galaxy Note 9? scegliere tra i due non è affatto semplice, ma ci sono alcune differenze fondamentali che dovete conoscere. L'articolo Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9, scegliere tra i due è complicato (video) proviene da TuttoAndroid.

Rigidissime regole per gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy : coreani più avanti degli altri : Ci sono nuove regole piuttosto rigide che investono gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy e di tutti gli altri modelli Android popolari. Come vi ho riportato pochi giorni fa, infatti, stanno entrando in vigore delle imposizioni per i produttori giunte direttamente da Google, per le quali i dispositivi lanciati sul mercato dal 2018 in poi con almeno 100.000 attivazioni dovranno ricevere aggiornamenti costanti. E questo in un arco temporale non ...

Samsung Galaxy A5 (2016) e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano con nuove patch di sicurezza : Sia il Samsung Galaxy A5 (2016) che Huawei Mate 10 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento di sicurezza. Scopriamo le novità L'articolo Samsung Galaxy A5 (2016) e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano con nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

TIM propone ad alcuni clienti under 30 di acquistare Samsung Galaxy A7 (2018) in 30 rate mensili da 3 euro : TIM propone ad alcuni clienti under 30 di acquistare Samsung Galaxy A7 (2018) in 30 rate mensili da 3 euro con un anticipo di 59 euro. Interessante, vero? L'articolo TIM propone ad alcuni clienti under 30 di acquistare Samsung Galaxy A7 (2018) in 30 rate mensili da 3 euro proviene da TuttoAndroid.

Ancora esclusive per Fortnite su Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 : cosa c’è nel kit accessori : Samsung ha annunciato un nuovo progetto per i giocatori di Fortnite dopo il lancio della skin Galaxy. Per Halloween 2018 debutterà il kit di accessori Galaxy in esclusiva per i possessori di Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4. Nel nuovo kit sarà incluso il back bling, un aliante e uno strumento per la raccolta. Le novità non sono Ancora finite. Di recente infatti Samsung ed Epic Games hanno reso noto i risultati del concorso #NinjaGalaxySquad con ...

Samsung : nuovi dettagli su Galaxy S10 e smartphone pieghevole : Quest’anno Samsung Electronics, come da tradizione, ha rinnovato la sua gamma di dispositivi mobili, dai top di gamma Galaxy S9 e S9+ al più recente Galaxy Note 9, senza dimenticare la fascia media con i nuovi Galaxy A. Adesso l’attesa è tutta rivolta al 2019, per scoprire quali sorprese il produttore sudcoreano riserverà ai suoi utenti. Non stupisce che ormai da mesi siano iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sui nuovi ...

Impressionante distacco tra Samsung Galaxy S10 e S9 su display e batteria con questi numeri : Sembra sempre più rilevante il gap che verrà a crearsi tra il Samsung Galaxy S10 2018 e il suo predecessore Galaxy S9 del 2017. Parliamo per il top di gamma che verrà nel modello premium del dispositivo che, come pure raccontato in questi giorni, differirà da una variante (al contrario) Lite e meno performante. Due differenze notevoli e già quantificate in numeri riguardano la batteria e lo schermo, ecco in che modo. Iniziamo dal display: ...

Attese offerte Trony di Halloween con Samsung Galaxy S9 Plus e Huawei P10 Lite a prezzo basso : Richiedono come sempre un'attenta analisi le offerte Trony che potete trovare online, nell'ambito di un appuntamento che potremmo ormai definire settimanale e che al contempo investe spesso e volentieri smartphone assai apprezzati dal pubblico italiano, come oggi 26 ottobre è possibile notare con il Samsung Galaxy S9 Plus ed il sempre caldo Huawei P10 Lite. A distanza di qualche giorno dal nostro ultimo punto della situazione sulla catena, ...

Samsung lancia l’esclusivo kit di accessori Galaxy per Fortnite : Dopo il lancio della skin Galaxy, Samsung offre il secondo oggetto in-game rivolto ai giocatori di Fortnite. Il kit di accessori Galaxy debutterà per Halloween e sarà esclusivo per i possessori del Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 e comprende back bling, un aliante e uno strumento per la raccolta. L'articolo Samsung lancia l’esclusivo kit di accessori Galaxy per Fortnite proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 - Xiaomi Mi Note 3 - Motorola Moto G6 - Nokia 6.1 e Samsung Galaxy Ace 4 : modding - ce n’è per tutti : Android 9 Pie è fuori da un po' e sono diversi i produttori che hanno provveduto ad aggiornare gli smartphone della propria line-up L'articolo POCOPHONE F1, Xiaomi Mi Note 3, Motorola Moto G6, Nokia 6.1 e Samsung Galaxy Ace 4: modding, ce n’è per tutti proviene da TuttoAndroid.

Dietrofront per Samsung Galaxy X : potrebbe non essere pronto per novembre : Strana davvero la faccenda che si stringe intorno al Samsung Galaxy X, che alcuni continuano a chiamare con il nome di Galaxy F. In ogni caso, dovrebbe ormai essere chiaro il riferimento al primo smartphone flessibile del brand asiatico, che si pensava potesse essere pronto al lancio per il prossimo 7 novembre, a margine della Samsung Developer Conference, in programma presso il Moscone West di San Francisco (California). Gli ultimi rumors, di ...