Salvini | Estrema destra? Basta | in Germania e Brasile vince cambiamento

L'estrema destra tedesca molla Salvini : "La Germania non pagherà i debiti di Roma" : Dopo il cancelliere austriaco Kurz anche la leader di Afd Alice Weidel gela il governo legastellato: "Reddito di...

Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”/ La richiesta dell’estrema destra tedesca : Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”. La richiesta dell’estrema destra tedesca , che punta sul leader leghista per le elezioni del prossimo maggio 2019(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Germania - estrema destra Afd : ‘Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue’ : Nei giorni scorsi lo stesso Matteo Salvini aveva avanzato la sua candidatura per rappresentare i sovranisti alla guida della Commissione europea. E oggi il numero tre di Alternative fuer Deutschland, l’europarlamentare Afd, Jörg Meuthen, accoglie con favore l’ipotesi. “Una candidatura di Matteo Salvini per la prossima presidenza della Commissione la considero auspicabile” ha detto, aggiungendo quanto sia necessaria ...

Ue - Moscovici : “L’Europa rischia di implodere o essere sovvertita da estrema destra di Salvini - Le Pen o Orban” : “Per la prima volta nella storia dell’Europa, la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban“. Mentre continuano le tensioni tra Bruxelles e il governo Lega-M5s, il commissario Pierre Moscovici ha annunciato che non correrà per i socialisti alle prossime europee per “profonde divergenze con il partito”. “Il ...