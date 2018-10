Salvini e Di Maio trovano l' intesa anti spread per convincere Ue e mercati

Patto Salvini-Di Maio : ok agli aiuti alle banche. Tensione sul condono : Quasi contemporaneamente il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, a Sky Tg24 da Maria Latella, si dice convinto che 'un intervento non sia necessario e speriamo che la febbre passi presto. ...

Salvini e Di Maio trovano l'intesa : più soldi per salvare le banche : Se la febbre dello spread non scenderà in maniera consistente nei prossimi giorni, l'allarme rosso è pronto a scattare. Ieri pomeriggio ne hanno parlato di nuovo a palazzo Chigi...

Tensioni tra Di Maio e Salvini La tregua dopo 4 ore di vertice : Pace fatta? In realtà gli attriti sono forti e quotidiani, la visione stellata del mondo mal si concilia con quella leghista e Conte ha dovuto faticare non poco per smussare gli spigoli e placare gli ...

Manovra - prove di tregua Salvini-Di Maio. Pronto muro a difesa delle banche : Ove fosse necessario intervenire, lo si farà e in fretta', avvisa però il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'esponente leghista non lo dice apertamente, ma dopo gli stress test non è ...

Incontro Salvini-Di Maio : "Avanti compatti - contratto pietra angolare" - : Faccia a faccia tra i vicepremier a Palazzo Chigi. Il pentastellato: "Avanti senza incertezze per realizzare tutti i punti". Leader leghista: "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo in sintonia"

