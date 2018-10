Salvini domani in missione a Doha | sicurezza ed economia in agenda

Renzi vs Foa : “domani denuncio Presidente Rai per diffamazione”/ Video Leopolda : sfida a Pd - Di Maio e Salvini : Leopolda 9 Renzi, giornata finale: si comincia alle 9:30 e si chiude con l'intervento dell'ex premier alle 12:30. L'attacco a Pd, Salvini, Di Maio e al Presidente Rai Marcello Foa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Salvini “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI MAIO “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - caso condono : domani incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Salvini : «Basta litigi - domani sarò a Roma per risolvere i problemi» : «Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi». Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è...

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

Salvini : domani a Roma - basta litigi : 11.16 "domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così in una nota il vicepremier Salvini, dopo lo scontro nel governo su dl fiscale e condono. "Non ci sono problemi, la Lega non vuole far saltare questo governo". Il ministro M5S Toninelli:"Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore,domani massimo, e sicuramente risolveremo tutto. A me interessa che si trovi un accordo,che il dl fiscale torni a essere quello della prima ...

Governo : Salvini - "La Lega non lo farà saltare - domani sarò al Cdm" : "Non ci sono problemi per questo Governo, la Lega non vuol far saltare questo Governo. Ci pagano per risolvere i problemi e domani sarò al Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Predaia in Val di Non poco prima di visitare MondoMelinda in occasione del suo tour a sostengono dei candidati della Lega in vista delle elezioni provinciali di domenica. Salvini ...

Governo - Salvini : domani sarò a Roma per risolvere problemi : Roma, 19 ott., askanews, - domani Matteo Salvini sarà a Roma. 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per i risolvere i problemi. Basta litigi', afferma il leader della Lega e vicepresidente del ...

