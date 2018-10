Salute & Tecnologia | bende | pannolini e cerotti intelligenti monitorano i nostri

Salute e Sport : firmato l’accordo biennale tra CONI e GVM Care & Research : Alti standard di cura per la Salute e il benessere: questo l’obiettivo per i prossimi due anni al centro della collaborazione firmata tra l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presieduto da Giovanni Malagò, e GVM Care & Research, presieduto da Ettore Sansavini. Un accordo di reciproco impegno per la tutela della Salute degli atleti che vedrà i medici GVM collaborare a stretto contatto con ...

La pallacanestro amica della Salute al Tennis & Friends : Il sito di riferimento è: www.TennisandFriends.it/ Accanto al presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del Tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice ...

Salute & Prevenzione : l’Aeronautica Militare all’8ª edizione di “Tennis & Friends” : Dal 13 al 14 ottobre l’Aeronautica Militare sarà presente all’ottava edizione di “Tennis & Friends”, l’evento a scopo sociale, nato per la Prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli. Nel villaggio della Salute, allestito al Foro Italico di Roma, l’Arma Azzurra renderà disponibili ufficiali medici e personale paramedico del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare per offrire ...

Salute & Ambiente : alti livelli di inquinanti atmosferici legati al rischio di cancro alla bocca : I ricercatori dell’Asia University a Taichung City hanno condotto uno studio che suggerisce una connessione tra alti livelli di inquinanti atmosferici (in particolare le polveri sottili) ed un aumentato rischio di sviluppare il cancro alla bocca. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Investigative Medicine. Gli esperti hanno studiato i livelli di inquinanti atmosferici (monossido di carbonio, ozono, monossido e ...

Salute : il team ‘endometriosi profonda’ sbarca a Tennis&Friends : Il team dell”Endometriosi Profonda’ della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ircss, sarà presente, anche quest’anno, all’evento Tennis & Friends al Foro Italico, campo centrale di tennis, il 13 e 14 ottobre con un’iniziativa dedicata all’origine dei dolori mestruali. L’ingresso è libero. Tra i rimedi proposti, la ‘Food therapy’ e l’approccio chetogenico per ...

Salute : Tennis & Friends 2018 - la prevenzione torna protagonista a Roma : torna al Foro Italico di Roma “Tennis & Friends“, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce Salute, sport, solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e ...

Roma. Tennis & Friends evento dedicato a sport e Salute : Al Foro Italico c’è un fine settimana dedicato alla salute, allo sport, alla solidarietà e allo spettacolo. Sabato 13 e

Salute & Tecnologia : sviluppato cerotto hi-tech che fa “parlare” la pelle : L’Istituto nazionale Ulsan di scienza e Tecnologia in Corea del Sud ha sviluppato un cerotto hi-tech che fa “parlare” la pelle: è stato realizzato per aiutare persone con problemi all’udito. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su Science Advances ha consentito di realizzare una nanomembrana praticamente invisibile che può essere attaccata su qualsiasi superficie e produrre suoni. Il materiale è flessibile, ...

Salute & Tecnologia : un microscopio multitasking per cercare nuove spie dei tumori : È ormai evidente che le origini del cancro possono essere sia genetiche che epigenetiche, ovvero che il cancro è causato non solo da mutazioni della sequenza del DNA ma anche da mutazioni della sua struttura, costituita da strati di cromatina. Studi epigenetici, che analizzano i meccanismi responsabili di cambiamenti ereditabili nel genoma, hanno infatti dimostrato come il microambiente possa influenzare il comportamento cellulare provocando ...