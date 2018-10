Rugby | Test Match novembre 2018 | l’Italia a caccia di risultati | fondamentale battere la

Italia-Irlanda - Test Match Rugby 2018 : programma - orario e tv : Ormai ci siamo: inizia la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby e l’Italia si prepara ad un probante poker di sfide, che però inizierà al di fuori dei confini nazionali, contro l’Irlanda, che al momento è la formazione europea più in forma, vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni, e che nel ranking mondiale insidia la leadership della Nuova Zelanda. La sfida si giocherà negli USA, nello stato dell’Illinois, ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Petrarca Padova resta in testa in solitaria : quinta giornata per il campionato di Top 12 di Rugby, massima serie italiana: si sono disputati sei incontri divisi nel week-end (due sabato e quattro domenica). resta in testa il Petrarca Padova che soffre a San Donà ma riesce ad imporsi di misura. Ad inseguire troviamo le Fiamme Oro che battono a domicilio 31-22 il Valsugana Rugby Padova. Netto il successo del Calvisano in casa della Lazio arrivato nella giornata di ieri. Stesso risultato ...

Rugby - Italia in raduno in vista del Test Match con l’Irlanda. Il CT Conor O’Shea : “Sfida molto difficile” : Questa mattina è iniziato a Londra il raduno della Nazionale Italiana di Rugby in vista del Test Match con l’Irlanda, che si svolgerà a Chicago (Stati Uniti) sabato 3 novembre (Clicca qui per il programma della partita). La prima gara della serie di Test Match autunnali darà subito delle indicazioni importanti agli azzurri, visto che di fronte si troveranno un avversario di grande livello, capace di vincere l’ultimo Sei Nazioni. Il CT ...

Italia-Irlanda - Test Match Rugby 2018 : programma - orari e tv : Inizia la finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby: l’Italia si prepara ad un probante poker di sfide, che però inizierà al di fuori dei confini nazionali, contro l’Irlanda, che al momento è la formazione europea più in forma, vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni, e che nel ranking mondiale insidia la leadership della Nuova Zelanda. La sfida si giocherà negli USA, nello stato dell’Illinois, precisamente a ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia 37-20. Tre su tre nella Bloedisloe Cup per gli All Blacks : La Bloedisloe Cup era già neozelandese dopo i due successi estivi nel The Rugby Championship, ma All Blacks e Wallabies, come da tradizione si sono sfidati anche in un terzo incontro in campo neutro. A Yokohama, in Giappone, una delle città che il prossimo anno ospiterà la Coppa del Mondo, la Nuova Zelanda batte ancora l’Australia per 37-20. Nel primo tempo gli All Blacks passano al 12′ con la meta di Squire, Barrett trasforma ed è ...

Rugby - la Georgia si prepara per il Test Match contro l’Italia : ecco i convocati del ct Haig : Italia e Georgia torneranno ad affrontarsi in un Test-Match ufficiale a quindici anni dall’unico confronto diretto, datato 2003 ad Asti in preparazione ai Mondiali australiano di quell’anno Milton Haig, responsabile tecnico della Georgia, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte ai Test Match 2018, inclusa la sfida del 10 novembre (ore 15, diretta DMAX canale 52) contro l’Italia al ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia domani a Yokohama. La Bloedisloe Cup è già degli All Blacks : Mancano 24 ore all’ultimo Match, ma la Bloedisloe Cup è già della Nuova Zelanda, eppure come da tradizione All Blacks e Wallabies si sfideranno in una terza partita in campo neutro e allora, ad un anno dalla Coppa del Mondo, quale miglior luogo se non il Giappone quale location ideale per tale confronto? Tra i campi che l’anno prossimo vedranno sfidarsi le venti migliori Nazionali di Rugby del mondo è stato scelto per ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Rugby – Cattolica Test Match 2018 : lavoro con le franchigie e profondità della rosa i temi della conferenza stampa di presentazione : O’Shea lancia i Test d’autunno, tra collaborazione con le franchigie e più profondità del gruppo della Nazionale Nella mattinata odierna presso il NHOW Hotel di Milano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Cattolica Test Match 2018. All’evento, a cui ha presenziato anche il presidente federale Alfredo Gavazzi, hanno partecipato Conor O’Shea, il capitano Azzurro Sergio Parisse e una rappresentanza dei giocatori ...

Rugby - per i test match a novembre l'Italia si fa in due : Per affrontare i quattro test match di fuoco di novembre - i tre ufficiali contro la Georgia il 10 novembre a Firenze, l'Australia il 17 a Padova e gli All Blacks il 24 a Roma, più quello 'economico', ...

Rugby - si avvicina il Test Match tra Italia e Irlanda : ecco il XV scelto da Conor O’Shea per la gara di Chicago : La sfida tra Italia e Irlanda si giocherà al Soldier Field di Chicago sabato 3 novembre alle ore 15 locali, le 22 in Italia Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione azzurra che affronterà l’Irlanda al Soldier Field di Chicago nel Test-Match inaugurale della finestra d’autunno sabato 3 novembre alle ore 15 locali (22 in Italia, diretta DAZN). La Nazionale, che ha concluso oggi il ritiro di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby – Italdonne : ecco dove seguire i due test match d’autunno : Italdonne: i due test d’autunno in diretta sui canali FIR Doppio appuntamento in diretta sulle piattaforme social della Federazione Italiana Rugby per l’Italdonne di Andrea Di Giandomenico, impegnata il prossimo mese di novembre il 4 contro la Scozia al “PataStadium” di Calvisano e il 25 contro il Sudafrica al “Chersoni” di Prato. Le Azzurre, in preparazione al 6 Nazioni di categoria dell’inverno 2019, potranno contare su una ...

Rugby - l'Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : ... Benetton Rugby, 52 caps, * Jayden HAYWARD , Benetton Rugby, 10 caps, Edoardo PADOVANI , Zebre Rugby Club, 14 caps, * Luca SPERANDIO , Benetton Rugby, 2 caps, * Foto: Live Photo Sport