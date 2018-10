Rugby | primo giorno di lavoro per la Nazionale Italiana a Chicago | sabato il match con

The Rugby Championship 2018 - Sudafrica-Australia 23-12. La sfida si decide nel primo tempo : Il Sudafrica tiene vive delle flebili speranze di conquista del The Rugby Championship: gli Springboks battono l’Australia per 23-12 nella quinta giornata ma non trovano il punto di bonus offensivo ed ora devono sperare che la Nuova Zelanda non vinca nella notte italiana in Argentina. Nel primo tempo Sudafrica subito in vantaggio con la meta al 1′ di Dyantyi trasformata da Pollard. I Wallabies faticano ad entrare in partita e de ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton Treviso nella tana degli Scarlets - primo crocevia stagionale : Sembra assurdo dirlo a metà settembre, ma per il Benetton Treviso arriva il primo crocevia stagionale: domani la compagine veneta sarà impegnata a Llanelli, in Galles, contro gli Scarlets nella prima di tre trasferte consecutive che diranno qualcosa in più sull’inizio della stagione della franchigia italiana, in testa alla classifica della Conference 2 del Pro14 di Rugby dopo le vittorie nelle prime due giornate. Richiesta avanzata dalla ...

Rugby – All’Artemio Franchi il primo Cattolica test match tra Italia e Georgia : Italia contro Georgia: lanciato a Firenze il primo Cattolica test match Sarà lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze a tenere a battesimo sul suolo di casa la Nazionale Italiana Rugby di Conor O’Shea nella lunga stagione che porta alla Rugby World Cup giapponese del 2019. Sul prato che nel novembre 2016 vide gli Azzurri centrare una storica vittoria contro i due volte Campioni del Mondo del Sudafrica il XV di Conor O’Shea tornerà sabato 10 ...

Rugby - primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una ricostruzione legamentosa : Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione ...

