Royal Caribbean Cruises scivola in fondo al mercato di New York

Royal Caribbean Cruises senza scampo a New York : A picco la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che presenta un pessimo -4,6%. L'andamento di Royal Caribbean Cruises nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore ...

New York : le vendite travolgono Royal Caribbean Cruises : Aggressivo avvitamento per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che tratta in perdita del 3,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto ...

New York : si muove a passi da gigante Royal Caribbean Cruises : Protagonista la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,66%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Royal Caribbean ...

Quadro rialzista per Royal Caribbean Cruises : Chiusura del 28 settembre Apprezzabile rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , tra i componenti dello S&P-500 , in guadagno dello 0,58% sui valori precedenti. Operatività ...

New York : risultato positivo per Royal Caribbean Cruises : Apprezzabile rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Royal Caribbean Cruises evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

New York : brillante l'andamento di Royal Caribbean Cruises : Punta con decisione al rialzo la performance della seconda più grande compagnia di crociere al mondo , con una variazione percentuale dell'1,86%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...