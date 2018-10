Ronn Moss | il Ridge di Beautiful a Firenze si gode il cibo italiano

tvzap.kataweb

: Ridge di 'Beautiful' in città: fotografato in centro / FOTO - firenzesulweb : Ridge di 'Beautiful' in città: fotografato in centro / FOTO - NotizieFirenze : #firenze: Ridge di 'Beautiful' in città: fotografato in centro / FOTO - Ronn_Moss : Pugliese lesson -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Vacanza italiana per. L’indimenticato interprete di– dove per anni ha prestato volto e mascella aForrester tra numerosi matrimoni, separazioni e riconciliazioni con Brooke Logan – è stato avvistato nel centro Italia ospite di diversi ristoranti nostrani dove si è goduto il buone l’ospitalità italiana. Così, a Martinsicuro si è leccato i baffi con la cucina abruzzese ed è stato onorato con l’apertura di una bottiglia di vino “Iskra 2008” dal sommelier truentino Fabiano Di Buonnato, come riporta Ilmartino.it, e si è reso disponibile per foto e autografi con i fan.magna in Abruzzo In diretta dalla Vecchia Lampada di Martinsicuro (TE), ci segnalano undi "" () scatenato: s'ha magnate pure la sanDa casa, s'ha bevute na buttije di Montepulciano e ormai passa più ...