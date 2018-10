Ronaldo | il portoghese aprirà un hotel a Tropea | il ristorante sarà gestito da un

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una ‘sentenza’ : Empoli bello e coraggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Genoa 1-0. Il portoghese porta in vantaggio i bianconeri : Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus in vantaggio al 18′ della sfida contro il Genoa: il portoghese ha sfruttato una disattenzione della difesa avversaria per segnare una rete che mostra grande senso del gol. Di seguito le immagini del vantaggio della Juventus nella gara contro i liguri. O gol de Cristiano Ronaldo que vai dando a vitória da Juventus contra o Genoa. pic.twitter.com/CgAfmoQrep — Raio-X da Bola (@raioxdabola) ...

Stupro Ronaldo : CR7 è tranquillo accanto a Georgina - ecco la dedica del portoghese [FOTO] : Stupro Ronaldo- ecco la foto di CR7 in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell’ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: “momentos ” parlando degli attimi liberi accanto alla sua dolce metà. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Cristiano Ronaldo - momento difficile ma il portoghese risponde così sul campo : Cristiano Ronaldo non sta attraverso un ottimo momento fuori dal campo dopo le accuse di violenza sessuale mentre in campo continua a regalare spettacolo. Il portoghese sempre grande protagonista, oggi in rete nella gara amichevole della Juventus. Sono rientrati Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro e Matuidi mentre sono da valutare le condizioni dell’attaccante Dybala dopo la botta rimediata nella gara dell’Argentina contro il ...

Diletta Leotta come Cristiano Ronaldo - la catanese diventa… DL7 e commenta la spinosa vicenda che coinvolge il portoghese : Da CR7 a DL7 è un attimo: Diletta Leotta come Cristiano Ronaldo! La giornalista catanese commenta la spinosa vicenda che coinvolge il portoghese e gli augura il meglio Diletta Leotta tra poco sarà protagonista di una nuova avventura. La 26enne catanese macina successi non solo sui social, dov’è seguitissima. In radio è speaker ed in tv, oltre ad essere giornalista di Dazn, è stata presentatrice di Miss Italia 2018 e sarà conduttrice ...

Caso Ronaldo : EA Sport “assolve” il portoghese. Di nuovo in home : Caso Ronaldo – Sono settimane bollenti per Cristiano Ronaldo e il suo team di avvocati. Nelle prossime settimane, mentre il portoghese si allenerà con i compagni della Juventus, i legali difensori del giocatore saranno impegnati nel costruire una strategia difensiva contro le note accuse di violenza che pendono sull’ex Real. Cr7, da sempre abituato ad […] L'articolo Caso Ronaldo: EA Sport “assolve” il portoghese. Di ...

Stupro Cristiano Ronaldo - la decisione del calciatore portoghese : Stupro Cristiano Ronaldo – Non è un buon momento fuori dal campo per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è stato accusato di violenza sessuale, nelle ultime ore importanti novità. Il calciatore bianconero avrebbe infatti deciso di non staccare un altro assegno intestato a Cathryn Mayorga, la modella che fece denuncia di violenza e poi firmò un accordo a 375mila dollari in cambio di silenzio. ...

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo esce finalmente allo scoperto : ecco l’ultima mossa del portoghese : L’attaccante della Juventus ha dato la propria disponibilità ad essere ascoltato dalla polizia di Las Vegas, ma solo in videoconferenza dall’Italia Il Caso Mayorga continua a far discutere, lasciando Cristiano Ronaldo sotto i riflettori. Una situazione scomoda per il portoghese, al centro di un presunto stupro venuto a galla dopo le rivelazioni della modella americana, pagata da CR7 nel 2009 per non rivelare un segreto ...

La stampa portoghese : 'Ronaldo pronto a parlare con gli inquirenti statunitensi' : TORINO - Cristiano Ronaldo si dice pronto a raccontare la serata con Kathryn Mayorga , la modella americana che a distanza di nove anni lo accusa di stupro. Secondo il quotidiano portoghese 'Correio ...

Stupro Cristiano Ronaldo - documenti hackerati : la difesa del calciatore portoghese : Sono ore caldissime per la vita privata di Cristiano Ronaldo, continua le accuse di alcune donne nei confronti del portoghese, voci di una presunta violenza sessuale, l’accordo di riservatezza che seguì non ha alcun significato “di ammissione di colpa”. Il legale del calciatore parla di documenti hackerati e diffusi dai media nei giorni scorsi “sono manipolati o fabbricati ex novo”. “Ronaldo in ...

Ronaldo - la stampa portoghese : il Real spinse perché pagasse : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro. Lo sostiene il quotidiano ...

La stampa portoghese sul caso Ronaldo : “Fu il Real Madrid a suggerire di pagare la donna” : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro. Lo sostiene il quotidiano portoghese Correio da Manha, che riporta un ampio resoconto sull’incontro a Lisbona tra il giocatore e i suoi legali....

Cristiano Ronaldo - stampa portoghese : il Real Madrid spinse perchè pagasse la modella : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro. Lo sostiene il quotidiano ...

Cristiano Ronaldo e stupri - piovono accuse : clamoroso blitz del portoghese - dove lo hanno avvistato : La posizione di Cristiano Ronaldo accusato di stupro e molestie sessuali si è ulteriormente aggravata. Infatti, stando a quanto rivelato dall'avvocato di Kathryn Mayorga , Leslie Stovall , altre tre ...