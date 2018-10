Roma - strage di alberi e traffico in tilt : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Metro e tram interrotti, strade chiuse e decine di alberi caduti. L'ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, sta provocando forti disagi ai trasporti di Roma. Al momento, secondo quanto comunicato da InfoAtac, sulla metro B la circolazione è sospesa tra Piramide e

Roma - strage di alberi : pompiere colpito alla testa all'Eur - è grave : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in diverse zone della Capitale. Un vigile del fuoco di 50 anni è rimasto gravemente ferito...

Strage di Erba - Olindo Romano dal carcere parla a Le Iene per la prima volta : Come va?. 'Eh insomma, andiamo avanti'. Così Olindo Romano risponde in carcere alle domande di Antonino Monteleone a Le Iene. Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo ...

Strage di Erba - Olindo Romano parla per la prima volta a Le Iene : "Non sono colpevole" (video) : A settimane dall'apertura dell'inchiesta de Le Iene sulle incongruenze nelle indagini relative alla Strage di Erba, il noto caso di cronaca che scosse l'opinione pubblica italiana circa dodici anni fa, Olindo Romano, uno dei due condannati all'ergastolo per il pluriomicidio, parla. Lo fa per la prima volta ai microfoni di un programma televisivo, come anticipato da Blogo, in un'intervista al giornalista Antonino Monteleone, che negli scorsi ...

Rienzi : mancanza di controlli a Roma provoca strage di pedoni : Roma – “Oramai siamo in presenza di una strage di pedoni a Roma”. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando l’incidente avvenuto oggi in Via Trionfale, dove un 80enne e’ stato investito da un’auto e versa in gravi condizioni. “Si tratta del quarto incidente grave in soli quattro giorni, e ancora una volta coinvolge un pedone investito mentre attraversava la strada- afferma il presidente Carlo ...

Maltempo - strage di alberi a Roma : colpita anche un’auto : alberi caduti in varie zone della Capitale, colpita stamattina da pioggia forte. Oltre al pino di 30 metri crollato sulla corsia laterale di via Terme di Caracalla, ancora chiusa, sempre al centro in via Campania un altro albero e’ finito su un’auto in sosta e su un cassonetto. alberi caduti anche in via dei Gracchi, nel quartiere Prati, che è stata chiusa in un tratto e in via Leonardo Greppi in zona Portuense. Al momento non si ...