Roma | sostanze stupefacenti celate in valigia | donna in manette

Roma : celava sostanze stupefacenti in scatola caramelle - arrestato : Roma – Per nascondere la droga da spacciare usava un doppio escamotage: la cocaina era dentro una confezione di caramelle a sua volta nascosta nel passaruota di una vecchia Renault in stato di abbandono. Cio’ non e’ bastato a un Romano di 49 anni, ad evitarsi l’arresto. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, a scoprirlo. Monitorando con discrezione la zona di ...