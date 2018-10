Roma | Roma-Lido torna a normalità | quasi regolare anche metro B

Roma : forte vento fa cadere lastre ferro a Magliana - nessun ferito : Roma – Poco prima delle 12, in via della Magliana nuova all’altezza del civico 200, a causa del forte vento alcune lastre di ferro sono cadute da un tetto di un edificio privato senza provocare feriti. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Roma Capitale del gruppo Marconi che hanno chiuso la strada in direzione del viadotto dopo aver deviato il traffico su via Rava. In via dell’Idroscalo ad Ostia, il ...

Roma in ginocchio per il vento : centinaia gli alberi caduti [FOTO] : Sono ore difficili per la provincia di Roma, colpita da fortissimi venti di scirocco determinati dall'intensa perturbazione atlantica in atto sull'Italia. Raffiche impetuose, fino a 90-110 km/h,...

Strage di alberi in tutta Roma per le forti raffiche di vento. Ferito un vigile del fuoco colpito da un ramo : forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferrovia Roma Lido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La ...

Roma - strage di alberi : pompiere ferito alla testa da un ramo all'Eur : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini...

Lazio-Inter a rischio rinvio - allerta meteo a Roma! Le possibili date per il recupero - previsto un peggioramento : Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è ...

Roma - strage di alberi e traffico in tilt : Metro e tram interrotti, strade chiuse e decine di alberi caduti. L'ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, sta provocando forti disagi ai trasporti di Roma. Al momento, secondo quanto ...

Roma : Papa presiederà Messa 2 novembre a cimitero Laurentino : Roma – Il 2 novembre Papa Francesco presiede la Messa al cimitero Laurentino. Le Messe con i vescovi ausiliari negli altri cimiteri. Il Santo Padre presiedera’ la celebrazione eucaristica alle ore 16. Ad accogliere il Pontefice, il cardinale vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare Paolo Lojudice, il cappellano monsignor Claudio Palma. Le Messe negli altri cimiteri con i vescovi ausiliari. La catechesi del cardinale Luis ...

Roma : redarguito per sigaretta su bus colpisce passeggero - arrestato : Roma – Si e’ acceso una sigaretta sul bus linea 702, in via di Torricola, e quando un altro passeggero lo ha redarguito, prima lo ha colpito con un pugno e poi gli ha sferrato un fendente, ferendolo, con un coltello a scatto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo sequestrandogli il coltello. In manette e’ cosi’ finito un 35enne, cittadino di ...

Roma : alberi e pali della luce su auto in via Adamello : Roma – Continuano a cadere pali e alberi per le strade di Roma a causa del forte vento che si sta abbattendo su Roma. In zona Montesacro, a via Adamello, strada percorsa dalla linea 90, sulle auto in sosta sono crollati alberi, pali della luce e del filobus. L'articolo Roma: alberi e pali della luce su auto in via Adamello proviene da RomaDailyNews.

Caterina Balivo : il suo primo Romanzo uscirà il 30 ottobre. Il titolo incuriosisce parecchio… : Conduttrice, influencer, blogger e ora anche scrittrice. Caterina Balivo è pronta per presentare al pubblico il suo ultimo traguardo. Un libro che uscirà nelle librerie il prossimo 30 ottobre. Già qualcosa, Caterina Balivo lo aveva... L'articolo Caterina Balivo: il suo primo romanzo uscirà il 30 ottobre. Il titolo incuriosisce parecchio… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Allerta Meteo Emilia-Romagna - nuovo aggiornamento : criticità per mareggiate - temporali e vento forte : Due nuove allerte emanate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae Emilia-Romagna, in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani martedì 31 ottobre. La presenza di un sistema temporalesco ‘auto rigenerante’ determinerà oggi piogge di intensità elevata su tutto il settore occidentale della regione, più accentuate sulle aree montane e ...

Le Iene - strage di Erba e l'intervista esclusiva a Olindo Romano : 'Io e Rosa innocenti - perché ho confessato' : Olindo e sua moglie Rosa Bazzi sono passati alla cronaca per la strage di Erba , Como, . I due avrebbero ucciso, nel lontano 11 dicembre 2006, Raffaella Castagna , il figlio di lei Youssef Marzouk , ...

Comiso - auto brucia in via Roma : Intervento dei vigili del fuoco stamattina in via Roma a Comiso per un'auto in fiamme. Il mezzo era parcheggiato nella via. Sul posto la Polizia.