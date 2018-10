romadailynews

Roma: redarguito per sigaretta su bus colpisce passeggero, arrestato: Roma – Si e' acceso…

(Di lunedì 29 ottobre 2018)– Si e’ acceso unasul bus linea 702, in via di Torricola, e quando un altrolo ha, prima lo ha colpito con un pugno e poi gli ha sferrato un fendente, ferendolo, con un coltello a scatto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo sequestrandogli il coltello. In manette e’ cosi’ finito un 35enne, cittadino di origine albanese (ad oggi irregolarmente presente sul suolo italiano in quanto gia’ colpito da decreto di espulsione) per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’uomo che aveval’indisciplinatoha riportato una ferita alla mano destra, con cui si era fortunatamente riparato il volto, guaribile guaribili in 7 giorni. Il coltello utilizzato e’ stato sequestrato e l’e’ ...