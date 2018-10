Roma | omicidio Desirée | spunta un italiano che avrebbe fornito il mix di droghe

Blastingnews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Come è inevitabile che sia, continua a far discutere e a suscitare numerose polemiche e tanta indignazione il caso dell'di Desirée Mariottini VIDEO. La giovane ragazza sedicenne, prima violentata e poi uccisa a, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, da un gruppo di persone dopo averle somministrato un mix letale di stupefacenti e psicofarmaci che sarebbero stati forniti da un ragazzoche al momento è ricercato dalle forze del'ordine. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, il pushercontribuito nella preparazione della trappola in cui è incappata la giovane originaria di Cisterna di Latina all'interno dello stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo didi Desirée Mariottini: adesso è ricercato anche un ragazzoLa vittima sedicenne ha perso la vita dopo un'agonia durata ben dodici ore, fatta di violenze ...