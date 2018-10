Roma in ginocchio per il vento | centinaia gli alberi caduti FOTO

Infortunio De Rossi - come sta?/ Ultime notizie - problema al ginocchio esce al 40' di Napoli Roma : Infortunio De Rossi , Napoli - Roma : il centrocampista e capitano dei giallo Rossi è costretto a uscire per un problema al ginocchio , Di Francesco mette Cristante al suo posto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Maltempo - il presidente Musumeci : “Sicilia in ginocchio - Roma ci aiuti” : “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo ...