Roma | Herrera scatena l' asta

Inter e Roma - per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham : Hector Herrera è un grande obiettivo di mercato di Inter e Roma per la prossima stagione. Il forte centrocampista di proprietà del Porto è infatti in scadenza di contratto con il club lusitano ed è dunque molto desiderati da diverse grandi squadre non solo in Italia ma in giro per tutta Europa. Herrera obiettivo non […] L'articolo Inter e Roma, per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Via libera dagli Usa - la Roma su Herrera : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Roma, i costi dei cartellini e le commissioni: Raiola sorride

Roma : Herrera e De Light nel mirino : Che il mercato non si ferma mai è da tempo un concetto fin troppo scontato. Che le basi di futuri accordi si gettano a stagione in corso ne è una fisiologica conseguenza. Monchi e la Roma, naturalmente non fanno eccezione a questa normale prassi operativa che vede il suo concretizzarsi nelle ‘estati pallonare’. Hector Herrera e Matthijs de Ligt sono calciatori che a Trigoria piacciono e non poco. Due calciatori diversi, in ruoli ...

Calciomercato - Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto : Roma e Inter in agguato : Con il contratto in scadenza a giugno 2019, Hector Herrera è uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato, e fa gola a tantissimi club. In particolare all’Inter di Spalletti e alla Roma di Di Francesco. Nei mesi scorsi si era dato per certo il rinnovo dell’accordo tra il centrocampista messicano e il Porto, la società […] L'articolo Calciomercato, Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto: Roma e Inter in agguato ...

Herrera : i Pozzo sfidano Inter e Roma : Occhio, però, alla Premier: secondo la Gazzetta dello Sport , il Watford della famiglia Pozzo è in piena corsa per Herrera, così come Arsenal e Crystal Palace.