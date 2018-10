Roma | forti raffiche di vento abbattono gli alberi Polemica per la chiusura delle

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Poca pioggia e nessun allagamento questa mattina a, risparmiata dai temporali che si stanno abbattendo su tutta la penisola. A far preoccupare sono state soprattutto lediche hanno fatto cadere numerosi, creando vari disagi. In via precauzionale ieri la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, aveva chiuso le scuole. Una gestione dell’ondata di maltempo che ha dato luogo a polemiche, soprattutto tra le file dell’opposizione. L’emergenza. Decine le richieste d’interper i rami caduti, in molti casi sopra le auto in sosta nelle principali vie di. Durante le operazioni un vigile del fuoco, in distaccamento all’Eur, è stato colpito alla testa da un ramo, ma non è grave. I disagi si sono verificati in quasi tutte le zone della città. Un platano è caduto in Viale degli Ammiragli, distruggendo una smart ...