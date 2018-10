Roma | auto danneggiate da forte vento ma nessun ferito

Maltempo Roma : albero cade su auto - un ferito : Incidente all’alba vicino Roma, a Valmontone: un albero è caduto su un’auto ferendo il conducente. Il 44enne è stato medicato in ospedale. Il pino, nella caduta, ha colpito il cofano della macchina in transito. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Roma: albero cade su auto, un ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Cinema d'autore sbarca in Hotel - il 26 ottobre la premiere di 'Tulips' al Church Palace di Roma : ... che diverranno luogo d'incontro per i propri ospiti e il pubblico attraverso proiezioni ed eventi esclusivi legati al mondo del Cinema. IL FILM - Il film 'Tulips', scritto da Peter Van Wijk e ...

Martin Scorsese - premio alla carriera alla Festa di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Gazzelle : in uscita “Punk” il nuovo album del cantautore Romano con oltre mezzo milione di stream : Si chiamerà “Punk” il secondo atteso disco di inediti del cantautore romano Gazzelle (Maciste Dischi/Artist First), in uscita il 30 novembre. Questa la tracklist del disco prodotto da Federico Nardelli: Con oltre mezzo milione di stream nella prima settimana dall’uscita, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Sopra”, il cui video diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols, è visualizzabile al link ...

Roma : carabinieri estraggono nonna e nipote da auto in acqua : Roma – Paura ieri sera per una donna di 62 anni e il suo nipotino di 11, entrambi moldavi, che hanno temuto il peggio quando la loro auto e’ rimasta in panne in una maxi pozza di acqua e grandine, ieri sera in zona Prenestina durante la bomba di acqua e grandine che si e’ abbattuta sulla Capitale. nonna e nipote sono stati colti dal maltempo intorno alle 21, all’angolo tra via di Tor Tre Teste e via Viscogliosi. A ...

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il maltempo - in Sicilia famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...

Roma : domenica torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...

Maltempo a Roma : grandine e strade allagate - soccorsi automobilisti bloccati. Chiuse 7 stazioni della metro | Le immagini : Bomba d’acqua dal centro al Tiburtino, con strade e negozi allagati, e pesanti disagi alla circolazione. Allagata la basilica di San Sebastiano: l’acqua ha raggiunto il mezzo metro

