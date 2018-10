Roma | albero si schianta in via Carlo Alberto all’Esquilino

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Roma : strada chiusa in via Giotto dopo caduta albero : Roma – Continua a causare crolli di alberi l’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Capitale. In questo caso un crollo si e’ verificato in via Giotto, al confine di San Saba. La strada e’ attualmente chiusa al traffico. L'articolo Roma: strada chiusa in via Giotto dopo caduta albero proviene da RomaDailyNews.

Roma : albero si abbatte su scuola a Torre Maura : Roma – Continuano a Roma i gravi disagi provocati dal maltempo. A Torre Maura, nel VI Municipio della Capitale, un grosso pino all’interno del plesso scolastico di via dell’Aquila Reale e’ crollato e si e’ schiantato contro la scuola. L’albero ha sfondato le finestre dell’edificio, dove i bimbi non erano presenti per la sospensione delle attivita’ didattiche stabilita con ordinanza dalla sindaca ...

Crolla un albero : due morti a Frosinone | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo

Roma : albero si schianta su auto e fa crollare balcone : Roma – Un grosso albero e’ crollato in via Giovanni Nicotera, a Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo. L’alto fusto si e’ sradicato dall’asfalto, e’ caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Un caos per i residenti e per chi li’ ci lavora. L'articolo Roma: albero si schianta su auto e fa crollare ...

Maltempo Roma : albero cade su auto - un ferito : Incidente all’alba vicino Roma, a Valmontone: un albero è caduto su un’auto ferendo il conducente. Il 44enne è stato medicato in ospedale. Il pino, nella caduta, ha colpito il cofano della macchina in transito. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Roma: albero cade su auto, un ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - piazza Giovine Italia : l'albero pericolante è ancora lì : In piazza Giovine Italia l'albero pericolante è ancora lì, da più di tre settimane, in attesa di un intervento di potatura, che in quasi un mese non si è visto. Quello che è cambiato sono le misure di ...

Roma. Cade albero in via del Giardino zoologico : ferita donna di 36 anni : Grave incidente nella Capitale. Un albero di altro fusto è caduto in via del Giardino zoologico nei pressi del Bioparco.

Maltempo a Roma - cade albero in via Campania : Un albero è caduto a causa del Maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d'Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel ...

Roma - cade un albero in zona Ottaviano : macchine coinvolte : Roma,, askanews, - È caduto nel pomeriggio del primo ottobre, intorno alle 15.30-16, un albero a via dei Gracchi, angolo Ottaviano, a Roma. La strada è stata chiusa; danni ad alcune macchine, ma non ...

Roma - auto si schianta contro un albero nella notte : gravi 3 passeggeri : Grave incidente ieri pomeriggio su via via Salaria, vicino via Gaiole in Chianti. Una Golf con a bordo tre moldavi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è schiantata contro un albero. Il ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Roma - ancora temporale : albero cade su un'auto sulla Cassia bis - traffico in tilt : Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'...

Maltempo a Roma - albero cade su auto a Termini/ Video : bomba d'acqua - grandine e vento sconvolgono la capitale : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. bomba d'acqua sulla capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)