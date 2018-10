Rischio salmonella | uova fresche ritirate dal mercato | l’avviso del Ministero della Salute

Uova fresche ritirate per Rischio salmonella - l’annuncio del Ministero della salute : Tre avvisi di richiamo sono stati pubblicati dal sito del Ministero della salute per una serie di lotti di Uova fresche da allevamento, commercializzate da due differenti marchi ma prodotte dalla stessa azienda agricola, a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di salmonella Enteriditis.Continua a leggere

Cameo richiama la gelatina Paneangeli in fogli per Rischio salmonella : Richiamo per la gelatina in fogli Paneangeli a rischio presenza di salmonella. La decisione è stata presa in via precauzionale per possibile contaminazione microbiologica sul lotto 24053/3 venduto in confezioni da 12 grammi. La data di scadenza riportata sulla confezione è il 15/06/2021. La comunicazione di richiamo è stata diffusa ai consumatori anche dalle catene che vendono questo tipo di gelatina alimentare e che sono, in ordine alfabetico: ...

Cameo richiama la “Gelatina Paneangeli” per Rischio salmonella : i lotti interessati : Ancora un richiamo alimentare causato dalla salmonellosi. Il batterio del genere salmonella è il più comunemente isolato nei casi di infezioni trasmesse da alimenti. Le infezioni provocate da questo agente batterico si distinguono in forme tifoidee e non tifoidee. Le prime sono responsabili della febbre tifoide e delle febbri enteriche in genere e l’uomo rappresenta l’unico serbatoio del microrganismo. Le seconde, che contano oltre ...

Merendine ritirate per Rischio salmonella - Bauli accusa : "Errore dell'Asl di Salerno" : "Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri stabilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e poi...

Rischio salmonella - prodotti richiamati dai supermercati : ecco i lotti interessati. La nota del Ministero della Salute : Rischio salmonella negli alimenti presenti nei supermercati italiani. Nello specifico, nei richiami autorizzati in data odierna, si parla di salmonella enterica. Di cosa si tratta? Conosciuta in precedenza come salmonella cholaeresuis, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello che appartiene al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono causati da cibo infettato da salmonella enterica, che spesso infetta ...

Rischio salmonella : uova fresche ritirate dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : Nuovi prodotti alimentari ritirati per Rischio microbiologico. Gli ultimi avvisi apparsi sul sito del Ministero della Salute riguardano dei lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra dell’Azienda Agricola Bosi Luigi. Motivo del richiamo è per la possibile presenza di salmonella enteritidis.Continua a leggere

Salsiccia sfusa - il Ministero della Salute ritira un lotto a Rischio salmonella : Nuovo allarme sanitario in tavola. Il Ministero della Salute ha richiamato a scopo precauzionale la Salsiccia sfusa stagionata con il numero di lotto 29/2018 con la scadenza minima del 15/10/2018: ci sarebbe rischio microbiologico per salmonella. Il prodotto è stato confezionato dall'azienda Macelle

Rischio salmonella - richiamato un lotto di salsicce della Macelleria Partenzi : Ieri sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di croissant Bauli alla crema di latte a causa di Rischio microbiologico per presenza di salmonella. Nella giornata odierna c'è stato un ulteriore richiamo: questa volta ad essere interessato è un lotto di salsicce prodotto dall’azienda Macelleria Partenzi di Partenzi Francesco. Il Ministero della salute ha pubblicato l'avviso online oggi, invitando ...

Barrette proteiche a marchio +Watt ritirate dal mercato per Rischio salmonella : Nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa del rischio di salmonella è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute. Questa volta si tratta di un lotto di Barrette proteiche i cui campioni analizzati hanno fatto riscontrare presenza di salmonella spp.Continua a leggere