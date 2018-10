RIFORMA PENSIONI 2019 Modifiche per Quota 100 proposte da Tito Boeri ultime notizie

Pensioni - Elsa Fornero a difesa della sua RIFORMA : 'Le agenzie di rating vanno ascoltate' : "Credo che l'occasione offertaci dalle agenzie di rating andrebbe colta dal governo per cercare di rimettere mano, non di usare le solite frasi un po' tracotanti per cui 'Noi andiamo avanti comunque ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Pensioni quota 100 - uscita statali dai 62 anni e nuovi controlli presenze : la RIFORMA Pa : Pensioni anticipate a quota 100 con uscita a partire dai 62 anni di eta' e riforma della Pubblica Amministrazione, con nuovi concorsi a garanzia del turn-over, andranno di pari passo nei nuovi provvedimenti del Governo Conte. Il binomio è confermato dall'adozione, avvenuta proprio nella giornata di ieri, del Decreto Concretezza, norma che fissa regole ben precise per combattere il presunto assenteismo dei lavoratori statali. Inoltre, le novita' ...

