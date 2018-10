Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29 10

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 25/10 : Dopo l’ingresso dei tronisti Maria fa il punto della situazione a partire da quella di Lorenzo: è uscito con Giulia, Nadia e Chiara, ma sono solo le ultime due a entrare in studio perché la prima, la ragazza che sta dando il “batticuore” al tronista, entrerà in seguito. Vediamo un filmato: dopo la scorsa puntata Lorenzo raggiunge Giulia in camerino per comunicarle che non ha affatto apprezzato che lei abbia accettato di ballare con Luigi e senza ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con la signora Andreana che si rivolge al signor Raffaele dicendogli che le piacerebbe molto poterlo frequentare e che il video della casa e la sua passione per gli animali l’hanno profondamente colpita. Direttamente da Temptation Island Vip, Fabio e Marcella sono venuti oggi a trovarci. Bellissimi e più felici che mai ci raccontano come procede tra loro e come stanno vivendo la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne apre con il proseguimento del confronto tra Nilufar, Giordano e Nicolò. La discussione continua e a un certo punto Maria chiede ai due ragazzi di “fare gli adulti” per una volta e stringersi la mano. Gianni chiude dicendo che secondo lui Nilufar abbia fatto la scelta mossa dal pubblico e che forse si sia innamorata col tempo, secondo lui la ragazza non è affatto sincera! Si ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con due nuove “opinioniste” a fianco a Tina e Gianni… Due mummie, una francese e una spagnola di nome Teladà e Compasion! Si parte con il consueto Riassunto di quello che è successo la settimana scorsa tra Gemma e Rocco. Dopo l’ultima puntata Gemma si è confidata con la Redazione raccontando le sue emozioni riguardo al rapporto col Rocco e subito dopo i due sono ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/10 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con Maria che comunica la decisione di Teresa di eliminare diversi dei suoi corteggiatori. Mara, dopo essere stata criticata dalla napoletana per lo stesso motivo, borbotta qualcosa a tal proposito e Teresa non perde occasione per ribattere. Si torna a parlare di Federico, eliminato da Teresa dopo la segnalazione di Karina su di lui e una sua amica, indiziati di essere tuttora in ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 18/10 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con l’ingresso di tutti i tronisti ad eccezione di Mara che, spiega la conduttrice, alla fine della scorsa puntata ha avuto un momento di sfogo nei riguardi della collega Teresa. Segue quindi il filmato in cui Mara dice di essere stanca delle continue critiche ricevute e si lascia andare in un pianto liberatorio, prima di essere raggiunta e rassicurata dal suo corteggiatore ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Gianluca al centro dello studio. Nell’ultima puntata il ragazzo napoletano aveva deciso di chiudere con Loredana e aveva avuto alcune incomprensioni con Roberta. A fine registrazione le due ragazze si sono volute confrontare nel backstage e oggi Gianluca svela di aver voluto nuovamente Loredana in puntata e di averle scritto un messaggio subito dopo il loro precedente ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/10 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi si apre con tre sedute al centro dello studio per Caterina, Nino e Salvatore. Caterina dice di essere uscita con Salvatore, che conosce ormai da più di un mese, con cui però non se l’è sentita di andare oltre perché senza trasporto. Situazione diversa con Nino la cui serenità sembra aver fatto colpo sulla bionda siciliana. Si torna sulla vicenda David-Valentina-Pino-Pamela… Dopo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Tina che fa notare che in studio ci sono parecchi “parenti di Gemma”: tre, quattro, cinque mummie sono posizionate qua e là in mezzo al pubblico! Si continua con il consueto sfogo di Gemma che coinvolge anche Rocco. I due hanno una brutta discussione nei corridoi di Uomini e Donne e la dama gli recrimina tanti dei suoi comportamenti e di non essere in grado di amare. Da ...

Riassunto della puntata di Uomini e Donne – Speciale Temptation Island Vip del 12/10 : Si riparte con la coppia “naufragata” sull’isola delle tentazioni, quella formata da Andrea Zenga e Alessandra. Oggi Maria annuncia al primo e al pubblico che ci sono sia lei che il “tentatore” ed ex tronista Andrea Cerioli, che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. È quest’ultimo a entrare per primo e a confrontarsi subito col suo omonimo, discutendo su vari episodi avvenuti sull’isola, poi entra Alessandra e rispondendo alle domande di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/10 : Si riparte da Gianluca, Roberta e Loredana e dal filmato relativo al finale della puntata di ieri: Gianluca e Roberta trascorrono il week end insieme, ma poi si scopre che lui prima, arrabbiato con lei e quasi per ripicca, era uscito con Loredana e l’aveva baciata. Oggi Gianluca rivela di essere uscito ancora con quest’ultima, ma stavolta niente baci: – mi sentivo un po’ a disagio dopo il week end con Roberta…- Loredana conferma: – ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/10 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tina che si rivolge a un signore del pubblico insinuando ironicamente che le abbia rivolto parole poco carine al suo ingresso. Chiuso il simpatico siparietto si torna alla storia di Gemma e Rocco chiusa bruscamente nell’ultima puntata. La dama torinese si sfoga con la Redazione e successivamente va in camerino da Rocco per cercare un chiarimento. Lui difende la sua decisione, è troppo geloso per ...

Targa Florio Classica 2018 - il Riassunto della seconda giornata : Il Sabato la carovana più bella del Mondo ha affrontato le Madonie , dove si trova lo storico Circuito nelle sue tre varianti. In seguito i 150 partecipanti hanno preso la direzione di Caltavuturo e ...