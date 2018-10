Restyling al Tg4 | nuovo logo | grafiche e sigla video

blogo

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ventata di rinnovamento al Tg4. Dopo il rinnovamento dell'identità di rete, da oggi lunedì 29 ottobre 2018 il notiziario diretto da Gerardo Greco rinnova il suo stile grafico. La nuovae ilsono stati inaugurati stamani nell'edizione delle ore 12 condotta da Stefano Messina.Il marchio, diversamente dal precedente (durato dal settembre 2012 alla giornata di ieri) non tiene più le forme quadrate, bensì seguono la geometria a cerchio con il numero quattro color arancio ripreso per filo e per segno daldi rete in onda dallo scorso mese. Nella, semplice nella sua coreografia, si materializzano i lineamenti di una grande metropoli come se fosse creata su di un plastico. Dalla sua formazione sorgono le lettere T, G e il numero 4.al Tg4:) pubblicato su TVBlog.it 29 ottobre 2018 14:31.