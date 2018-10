Renzi su Virginia Raggi | “E’ iniziato il conto alla rovescia | esperienza finita”

blogitalia.news

: RT @affariroma: Matteo #Renzi rottama Virginia #Raggi: “La sua esperienza è ormai finita” - RomaPulita : RT @affariroma: Matteo #Renzi rottama Virginia #Raggi: “La sua esperienza è ormai finita” - Fantarosa2 : - ninabecks1 : RT @Moixus1970: Matteo Renzi rottama Virginia Raggi: “La sua esperienza è ormai finita” -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)si lascia andare e parla di: “giuntafine” “Credo che siailper la fine dell’a Roma”. Lo afferma Matteonella sua Enews commentando il successo della manifestazione di sabato scorso in piazza del Campidoglio organizzata da un gruppo di cittadini. “Davanti a una piazza piena di gente stanca dell’incapacità del Sindaco,ha preso in giro i contestatori accusandoli di essere organizzati dal Pd (magari!) e di essere tutti radical-chic. Ciò che dovrebbe preoccupare lanon e’ che in piazza ci fosse qualcuno che aveva votato Pd, il che sarebbe scontato. Ma in quella piazza c’erano soprattutto molti che avevano votato Cinque Stelle e che sono delusi da questa amministrazione”, afferma l’ex segretario dem. A PROPOSITO DI: ...