gossipetv

: Regolamento Amici Casting 2018/2019: cosa bisogna sapere - carmenFashionCr : Regolamento Amici Casting 2018/2019: cosa bisogna sapere - IlariaCalvani : RT @ContiLucya: @WiFi_Angel666 @Ginko92_ @LoZioditutti Perché la regia ha censurato. Lo sproloquio di Paone è iniziato quando ha detto a E… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)della 18esima edizione del talent show di Maria De Filippi Ildiè stato spiegato perfettamente quest’oggi. I potenziali concorrenti, come nelle precedenti edizioni, dovranno dimostrare di meritare un posto all’interno della scuola. Per quanto riguarda il canto, i ragazzi verranno giudicati da Stah dei The Kolors, Rudy … L'articoloproviene da Gossip e Tv.