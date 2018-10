Recensione D-Link DCS-8100LH | Videocamera di Sicurezza per interni di Qualità

Starlink : Battle for Atlas - Recensione : Non ci sono dubbi che Starlink: Battle for Atlas sia un titolo valido. Lo diciamo candidamente, ci siamo divertiti parecchio giocando con le navicelle spaziali di Ubisoft. Forse meno a lungo di quanto avremmo sperato, è vero. In appena dodici ore abbiamo portato a termine la missione principale, ma sono comunque state dodici ore molto intense, durante le quali abbiamo faticato a mettere giù il controller. Il problema però sorge non appena lo ...