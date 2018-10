Recensione D-Link DCS-8100LH : Videocamera di Sicurezza per interni di Qualità : Abbiamo avuto modo di provare per diverse settimane una IPCAM per la Sicurezza domestica di D-Link ed il modello è DCS-8100LH che è una Videocamera di fascia media ma con tanti punti a favore Recensione D-Link DCS-8100LH: IPCAM da interni per la Sicurezza del nostro appartamento Negli ultimi mesi il mondo della domotica sta sicuramente […]

Starlink : Battle for Atlas - Recensione : Non ci sono dubbi che Starlink: Battle for Atlas sia un titolo valido. Lo diciamo candidamente, ci siamo divertiti parecchio giocando con le navicelle spaziali di Ubisoft. Forse meno a lungo di quanto avremmo sperato, è vero. In appena dodici ore abbiamo portato a termine la missione principale, ma sono comunque state dodici ore molto intense, durante le quali abbiamo faticato a mettere giù il controller. Il problema però sorge non appena lo ...