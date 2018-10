Real Madrid | ufficiale | Lopetegui esonerato | ecco Solari

Il Real Madrid esonera Lopetegui! Scelto il sostituto : il comunicato ufficiale : Il Real Madrid ha ufficializzato l’esonero di Julen Lopetegui: costa cara la manita subita dal Barcellona. Al suo posto la squadra verrà allenata temporaneamente da Santiago Solari Nonostante avesse guidato l’allenamento della mattina, l’esonero di Julen Lopetegui era nell’aria. La ‘Manita Letal’, come definta dai quotidiani spagnoli, subita dal Barcellona è costata carissima all’ex allenatore ...

Juventus - CR7 torna sull’addio al Real e sul caso di presunto stupro : “A Madrid ero diventato uno dei tanti. La verità verrà fuori” : Lo era già al momento del suo sbarco in Italia, ma adesso Cristiano Ronaldo si sta conquistando anche a suon di gol il ruolo di uomo copertina della Juventus. Il portoghese, in un’intervista rilasciata a France Football, si è espresso sul Pallone d’Oro: “So già, nel mio cuore, che sono uno dei migliori giocatori della storia. Certo che vorrei vincere questo sesto Pallone d’Oro, io lavoro per quello. Mentre lavoro ...

