Real Madrid | ufficiale l' esonero di Lopetegui | squadra affidata a Solari

Real Madrid esonera tecnico Lopetegui : 21.52 Ci è voluta un'intera giornata di riflessioni, ma alla fine il consiglio direttivo del Real Madrid (riunitosi nella serata di lunedì) ha deciso l'esonero di Julen Lopetegui. La squadra viene provvisoriamente affidata a Santiago Solari (tecnico del Castilla, una 'succursale' della 'Casa blanca). Nel pomeriggio seguito alla roboante 'manita' del Camp Nou (5-1 per il Barcellona nel Clasico) Lopetegui ha diretto l'allenamento in un clima ...

Il Real Madrid esonera Lopetegui! Scelto il sostituto : il comunicato ufficiale : Il Real Madrid ha ufficializzato l’esonero di Julen Lopetegui: costa cara la manita subita dal Barcellona. Al suo posto la squadra verrà allenata temporaneamente da Santiago Solari Nonostante avesse guidato l’allenamento della mattina, l’esonero di Julen Lopetegui era nell’aria. La ‘Manita Letal’, come definta dai quotidiani spagnoli, subita dal Barcellona è costata carissima all’ex allenatore ...

Real Madrid - salta l'accordo con Conte - in pole Solari : Brusco stop nella trattativa che avrebbe dovuto portare Antonio Conte alla guida del Real Madrid , proprio quando sembrava conclusa. Acque movimentate in casa Real Madrid, dopo la netta sconfitta di ...

Real Madrid-Conte - i motivi della frenata. Scatto Solari : Antonio Conte si conferma un osso duro al tavolo delle trattative. Ne sa qualcosa Florentino Perez che, al momento, non ha trovato l'accordo con l'ex tecnico del Chelsea per la sostituzione di ...

Real Madrid - salta Conte : in arrivo Roberto Martinez : Colpo di scena al Real Madrid, Antonio Conte si allontana dalla panchina dei Blancos, ormai in procinto di esonerare Lopetegui, che oggi ha diretto l’allenamento, dopo il 5-1 subito dal Barcellona nel Clasico. Al Bernabeu sta per riunirsi la giunta direttiva che dovrebbe ratificare la chiusura del rapporto. L’esecutivo delle Merengues doveva anche rendere pubblico il […] L'articolo Real Madrid, salta Conte: in arrivo Roberto ...

Caos Real Madrid : Perez cambia idea su Conte? : La manita subita ieri al Camp Nou ha dato in pratica il benservito a Julen Lopetegui, il tecnico già nell’occhio del ciclone da tempo. Florentino Perez, alla ricerca di un sostituto affidabile, sembrava aver individuato in Antonio Conte il nome del successore ma nelle ultime ore, secondo El Chiringuito, il presidente avrebbe avuto dei ripensamenti che potrebbero convincerlo a fare marcia indietro. Gli uomini vicini a Perez ...