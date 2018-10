Real Madrid | per i bookmaker è sicuro l' arrivo di Conte

Antonio Conte a un passo dalla panchina del Real Madrid. Il punto : Uno schiaffo così forte da lasciare il segno. Il Real Madrid, uscito con le ossa rotte dal Clasico con il Barcellona, ha deciso di dare il benservito all’allenatore Julen Lopetegui. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, che per molti non è stato sostituito adeguatamente dalla società, i blancos della capitale sono entrati in una spirale fatta di risultati altalenanti, clamorose sconfitte, e una crisi di ...

Real Madrid - allenamento senza Lopetegui : si attende il comunicato dell’esonero : Dopo la dura sconfitta per 5-1 al Camp Nou contro il Barcellona, il Real Madrid ha ripreso gli allenamenti in vista della Copa del Rey contro il Melilla. All’allenamento sono presenti tutti i giocatori, ma non sembra esserci il tecnico Lopetegui. Quest’ultimo verrà esonerato in queste ore per far spazio ad un nuovo ciclo: quello […] L'articolo Real Madrid, allenamento senza Lopetegui: si attende il comunicato dell’esonero ...

Conte al Real Madrid : i bookmakers ne sono certi : Real Madrid prossimo ad annunciare Antonio Conte nel ruolo di allenatore dopo che verrà esonerato Lopetegui a seguito del flop di inizio stagione La decisione del Real Madrid arriverà alle 19, quando si riunirà il consiglio d’amministrazione: l’addio di Julen Lopetegui alla panchina è praticamente certo dopo il crollo contro il Barcellona, mentre i traders ‘ufficializzano’ già Antonio Conte. La quota sull’ex ...

Real Madrid - inizia l’era Conte dopo l’esonero di Lopetegui : ecco perchè l’allenatore è l’uomo giusto per risollevare i Blancos : Crisi senza fine in casa Real Madrid, è un momento nerissimo per i Blancos, sicuramente il più brutto degli ultimi anni. Il post Zinedine Zidane è stato drammatico, l’annuncio dell’addio dell’allenatore ha colto tutti di sorpresa poi la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato più di qualche malumore. I Blancos hanno così deciso di affidarsi a Lopetegui, il contratto firmato prima dell’inizio dei ...

Il Real opta per l’esonero di Lopetegui : “Conte è già in viaggio verso Madrid” : Real Madrid, Lopetegui non ha retto il peso dei blancos, ennesima disfatta ed esonero ad un passo: allertato Antonio Conte “Conte è già in viaggio verso Madrid“. Questa l’apertura di Marca dopo la manita subita dal Real nella serata di ieri contro il Barcellona. Una sconfitta cocente che ha fatto definitivamente traboccare il vaso di Lopetegui in un inizio di stagione a dir poco pessimo. Florentino Perez sembra dunque ...

Barcellona-Real Madrid - Piquè umilia i blancos : “la manita è una tradizione” : Barcellona-Real Madrid, Piquè ha parlato subito dopo la conclusione della gara distruggendo i blancos dopo la sconfitta per 5-1 Gerard Piquè ci ha abituati a dichiarazioni molto forti e pungenti ed anche in occasione del Clasico vinto ieri dal suo Barcellona contro il Real Madrid, ci è andato giù duro. Il calciatore del Barca ha commentato così il 5-1 per i blaugrana: “È impossibile controllare la partita per tutti i novanta minuti, ...

Oggi alle 13 la presentazione di Antonio Conte al Real Madrid : Inizia una nuova grande avventura per Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale italiana prende il posto di Julen Lopetegui sulla

Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid (RUMORS) : In casa Inter c'è aria di cambiamento, a cominciare dalla nomina del nuovo presidente arrivata ieri. Sara' Steven Zhang a prendere il timone della societa' dopo Erick Thohir, Cambiamenti che non finiranno qui visto che presto potrebbe arrivare anche l'ufficialita' dell'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta. Anche a livello tecnico, però, potrebbero esserci dei cambiamenti all'Interno della rosa a disposizione di ...

Video/ Barcellona-Real Madrid (5-1) : highlights e gol della partita (LaLiga - 10^ giornata) : Video Barcellona-Real Madrid (5-1): highlights e gol della manita con la quale il Barcellona asfalta il Real Madrid nel Clasico e condanna Julen Lopetegui all'esonero.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:09:00 GMT)

Calcio - Antonio Conte al Real Madrid! Sostituisce Julen Lopetegui - esonerato dopo la sonora sconfitta nel Clasico : L’ANSA anticipa tutti ed “ufficializza” l’approdo di Antonio Conte al Real Madrid, al posto di Julen Lopetegui che, dopo la sonora sconfitta nel Clasico odierno contro il Barcellona, perso 5-1, verrà esonerato nella giornata di domani, quando si riunirà il <consiglio d’Amministrazione dei Blancos. Le Merengues si apprestano dunque al cambio in panchina: secondo le indiscrezioni Antonio Conte sarebbe stato a lungo ...

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid/ Ultime notizie : domani l'esonero di Lopetegui - poi l'annuncio : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid: domani l'esonero di Lopetegui, poi l'annuncio. Le Ultime notizie: vicina la conclusione della causa tra l'ex Juventus e il Chelsea(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Conte atteso a Madrid per la firma con Real : per l'esonero di Lopetegui manca solo l'ufficialità : L'ex tecnico del Chelsea pronto a lasciare Londra e volare in Spagna: già fissata la sua presentazione

Real Madrid - scelto Conte : domani l'annuncio? : Antonio Conte si avvicina a grandi falcate verso la panchina del Real Madrid. Secondo il giornale spagnolo As, l'ex ct degli azzurri sarà nella capitale spagnola già domani pomeriggio, di ritorno da ...

Real Madrid - Conte sempre più vicino alla panchina. Lopetegui verso l’esonero : Dopo il pesantissimo 5-1 subito per mano del Barcellona nel Clasico dal Real Madrid, la panchina di Julen Lopetegui avrebbe le ore contate. E sarebbe già stato deciso il suo successore. Si tratta di Antonio Conte che si avvicina sempre di più verso la panchina delle Merengues. Real Madrid, sul nuovo tecnico la scelta è […] L'articolo Real Madrid, Conte sempre più vicino alla panchina. Lopetegui verso l’esonero proviene da Serie A ...