Rally – Christopher Lucchesi al “Nido dell’Aquila” | un debutto “d’argento” sullo sterrato

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il giovane lucchese alla sua prima gara su terra ed affiancato per la prima volta da Andrea Cecchi ha finito la gara, avversata dal maltempo, in seconda posizione di classe R2, ritrovando la Peugeot 208 Un apprendistato di alto profilo ed un risultato altrettanto tale, per, lo scorso fine settimana si al(a Nocera Umbra Perugia), penultima prova del Campionato ItalianoTerra (CIRT). Ilsu fondo, per il giovane figlio d’arte, portacolori della ScuderiaRevolution, ha coinciso con un interessante secondo posto di classe R2B e dodicesimo assoluto, dietro al vincitore Trevisani.Jr ha ritrovato il volante della Peugeot 208 R2, nello specifico l’esemplare della squadra lombarda GF Racing, sulla quale è stato chiamato ad affiancarlo un nuovo copilota, il pratese Andrea Cecchi, esperto soprattutto di rallies su ...