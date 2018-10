Ragazza adescata sul web e portata in Spagna per prostituzione

Milano - adescata su Facebook per lavoro da badante/ Ultime notizie - Ragazza italiana segregata e violentata : Milano , adescata su Facebook per lavoro da badante . Ultime notizie , ragazza italiana segregata e violentata . Nuovo caso di violenza sessuale nel nord Italia(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Milano - adescata su Facebook per un lavoro da badante : Ragazza italiana stuprata da un romeno : Era stata adescata su Facebook per un lavoro, poi è iniziato l'incubo. Un romeno di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver segregato, picchiato e stuprato una ragazza italiana che aveva ...