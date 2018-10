Quanto le dimensioni e il consumo di uno pneumatico influenzano la tenuta di strada?

laragnatelanews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sono tante le cose da sapere quando si parla di pneumatici, ad esempio, che per la loro realizzazione ognipassa per un processo produttivo molto lungo che comporta l’uso di più di trenta tipi di gomme ed elementi differenti miscelati in una sostanza definita “mescola”, o che ne esistono di tanti tipi: estivi, invernali, sportivi, 4 stagioni, tutti con prestazioni e durate differenti. Tra le tante cose che bisognerebbe sapere, soprattutto nel momento in cui si devono comprare o sostituire i pneumatici delle nostre autovetture, ci sono ledei pneumatici, che contano molto, così come il loro. Questi due aspetti, come si può facilmente intuire, non hanno soltanto valore estetico bensì incidono in modo significativo sulle prestazioni e la velocità del motore della vettura, e non si fa riferimento soltanto alle macchine di grossa cilindrata, ma coinvolge tutti ...