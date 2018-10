Psoriasi | arriva il farmaco che spegne l’infiammazione | di cosa si tratta

caffeinamagazine

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Lapotrebbe presto diventare un ‘vecchio’ ricordo: èto anche in Italia uncapace di fare da interruttore per evitare bruciori e infiammazioni. La, come noto, è una malattia infiammatoria cronica della pelle, non infettiva né contagiosa, solitamente di carattere cronico e recidivante: nella sua patogenesi intervengono fattori autoimmunitari, genetici e ambientali. Laè una patologia di comune riscontro, senza particolari correlazioni con sesso od età; sembra tuttavia essere correlata ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, tra cui l’ictus e l’infarto del miocardio, ere l’iperlipidemia dei pazienti (gli alti livelli di lipidi nel sangue) può portare a un miglioramento. Si riconoscono più forme di: lapustolosa e forme non pustolose tra cui laa placche (circa l’80% ...