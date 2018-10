Psg | Buffon sgrida Mbappé Tutte le strigliate di Gigi

Psg : 'Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari. Ramanzina Buffon' : PARIGI - 'motivi disciplinari'. Così Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , ha spiegato la decisione un po' a sorpresa di lasciare Mbappè e Rabiot in panchina a Marsiglia , nella sfida poi ...

Ligue 1 - record per il Psg : 11esima vittoria consecutiva - Marisiglia schiantato. Buffon ancora in panchina [FOTO] : Ligue 1- Il Psg è un rullo compressore: la squadra di Neymar vince l’undicesima partita in campionato contro il Marsiglia con una prova superba grazie ad un goal del solito Mbappé al 65′ e Draxel al 94′. Nell’11 titolare Aerola ancora preferito a Buffon mentre la squadra di Rudi Garcia prosegue il periodo negativo. Marsiglia-PSG 0-2 MARCATORI: 65' Mbappé, 94′ Draxler MARSIGLIA: Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, ...

Psg-Napoli - Ancelotti tra rammarico e sorrisi : “sarei stato più grato a Di Maria se avesse tirato fuori - ho incontrato Buffon e…” : Ancelotti e le sue impressioni dopo Psg-Napoli: Carletto rimpiange la vittoria sfumata al 93° per mano di Angel Di Maria Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol da 25 metri di Angel De Maria al 93°. Il rammarico di Carletto e dei suoi uomini è palese sui ...

Buffon : "Juventus-Psg in finale di Champions? Spero proprio di no" : Gianluigi Buffon si sente rinato al Psg: l'ex capitano della Juventus e della nazionale italiana ai microfoni della Gazzetta dello Sport si è detto ringiovanito e si sente più forte di cinque anni fa: 'Dopo una settimana hanno capito che non era arrivato uno che stava invecchiando ma che voleva ritagliarsi uno spazio importante e ...

Buffon : "Juve-Psg mai in finale di Champions. Io più forte di 5 anni fa" : Gigi Buffon sceglie la Gazzetta per una chiacchierata esclusiva tra il passato bianconero e il presente a Parigi, con una richiesta speciale per gli Dei del pallone. Tra ex in genere si dice: "Ci ...

Psg - Buffon : 'Mbappè è un fenomeno - merita il Pallone d'Oro' : Due portieri in un confronto davvero curioso: da una parte l'ex Juve, che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio; dall'altro il fenomeno della pallamano, campione del mondo che difende ...

Psg-Stella Rossa truccata : “coinvolto Buffon” - il web si scatena [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Psg - Buffon : "Potrei smettere tra dieci anni" : "È una professione particolare e difficile da capire la nostra, io non posso giudicare un ingegnere nucleare perché non conosco quella materia, ma capisco che il calcio è uno sport molto popolare e ...

Psg - Buffon sempre in bilico. Tuchel : 'Non so se gioca' : TORINO - In Francia, sui giornali e non solo, continua a tener banco il dilemma sul portiere titolare del Paris Saint Germain . 'L'Equipe' oggi scrive chiaramente di un aperto duello per il ruolo di ...

Psg - Buffon : 'Felice per il Napoli - ma la Juve non ha eguali' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla al Corriere dello Sport del campionato italiano: 'Sono felice che il Napoli stia facendo bene, perché ho un gran rapporto di amicizia, stima e rispetto con Ancelotti. Tuttavia credo che la partita con la Juve non sarà ...

Psg - Buffon : 'Arrabbiato per il gol preso - ma siamo nella storia' : ROMA - Gianluigi Buffon il perfezionista. Anche in Francia iniziano a conoscere il carattere dell'ex portiere e capitano della Nazionale e della Juventus , ieri sera tra i pali del Paris Saint-Germain ...

Psg vittorioso in trasferta - Gigi Buffon esulta sui social : Gigi Buffon ha giocato oggi nella vittoria del suo PSG in casa del Rennes, 3-1 netto in Ligue 1 per i parigini “Riassaporare il campo ha sempre un gusto particolare ed eccezionale. Farlo con l’ennesima vittoria fuori casa, dimostrando di saper soffrire e ribaltare lo svantaggio, rende il tutto ancora più bello“. Gigi Buffon ha affidato a Twitter le proprie sensazioni dopo la vittoria del suo PSG contro il Rennes. Un 3-1 in ...