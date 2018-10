Province | il 31 ottobre si vota per 47 presidenti e 27 consigli

Il 31 ottobre saranno eletti i presidenti di 47 Province. Ma non erano state abolite? : Tutti gli ultimi governi hanno sparato a zero sulle province, fino ad annunciare di averle debellate, quale caposaldo di inutili sprechi. Epuree il 31 ottobre si voterà per rinnovare 47 presidenti e 70 consigli provinciali. Come è possibile? Il decreto milleproroghe, scrive il Sole 24 Ore, dato il via alla macchina elettorale, con buona pace della legge Delrio del 2014, che ha trasformato le Province in enti di secondo ...