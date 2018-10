agi

: RT @Agenzia_Italia: Prodi ha spiegato perché in Europa ha cominciato a dominare la Germania - RiccardoLuna : RT @Agenzia_Italia: Prodi ha spiegato perché in Europa ha cominciato a dominare la Germania - Agenzia_Italia : Prodi ha spiegato perché in Europa ha cominciato a dominare la Germania - Agenzia_Italia : Prodi ha spiegato perché in Europa ha cominciato a dominare la Germania -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) "L'era una struttura sovranazionale seria, con la Commissione che rappresentava tutta l'. Poi si è passato a un'sfrangiata tra gli interessi di diversi Paesi. Il potere è passato dalla Commissione (che rappresenta gli interessi dell'nella sua interezza, ndr) al Consiglio, e il Consiglio europeo rappresenta le nazioni. Allora, quando le nazioni sono una contro l'altra, chi vince? La più grossa, e allora abbiamo avuto anni di dominio della politica economica della, che ho più volte criticato. Ma abbiamo bisogno di più, non di meno". Lo afferma a 'Quarta Repubblica' su Rete4 l'ex Presidente della Commissione Ue, Romano. In merito alle colpe dei tedeschi per la tensione indice: "È colpa di un'che si è ...