Primo successo in serie A2 per la Pallacanestro Bolzano

In anticipo il Primo foto confronto iPhone XS e XS Max con i successori del 2019 : Un primo confronto in foto tra gli attuali iPhone XS e XS Max e i suoi successori è già servito. Decisamente in anticipo, questo è chiaro, visto il solo mese di novembre alle porte ma la foto dell'immagine rivelatrice presente a fine articolo è fornita da un informatore di tutto rispetto, ossia Ben Geskin in arte @VenyaGeskin1. Quest'ultimo, per chi non lo conoscesse, si rende costantemente protagonista di rumor quasi sempre veritieri, quindi ...

Primo bilancio provvisorio per Ottobre De André 2018 ad Albenga : un successo : Tre grandi eventi, tre sold out, più di quaranta ospiti, oltre milleduecento spettatori, centinaia di richieste rifiutate a malincuore per mancanza di spazio. Davvero un grande successo per una ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - Primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

La Juventus sbanca l’Old Trafford ed ipoteca il Primo posto in Champions League : successo con il minimo sforzo contro il Manchester United - decide Dybala [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Basket - Nba : San Antonio rimanda il Primo successo di LeBron - ok Golden State e Toronto : WASHINGTON - Terzo ko in altrettante partite per i Los Angeles Lakers di LeBron James. San Antonio gela lo Staples Center vincendo 143-142 al termine di un overtime. Il 'Prescelto', ovviamente, è uno ...

Volley - Primo successo stagionale dei Block Devils contro Latina : squadra in crescita : SAFETY CONAD PERUGIA - TOP Volley Latina 3-0 Parziali: 25-18, 25-21, 25-22 SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 4, Atanasijevic 15, Podrascanin 10, Ricci 8, Leon 17, Lanza 4, Colaci , libero, , Seif, ...

Mondiali Femminili 2018 : le azzurre inanellano il nono successo e il Primo posto della pool F : CRONACA - Mazzanti si è affidato al sestetto tipo: Malinov in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Bosetti in banda, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Il primo set si è trasformato ...

È successo in TV - 10 ottobre 2016 : Pamela Prati squalificata dal Primo Grande Fratello VIP (video) : Era tutto cominciato con un "Pamela, hai più volte infranto il regolamento nonostante i richiami del 'Grande Fratello'" dalla sua vivavoce, Ilary Blasi leggeva a chiare lettere quale sarebbe stato il destino di Pamela Prati decisa poche ore prima ad abbandonare il reality show di Canale5, prima cercando di fuggire dalla casa più spiata d'Italia e poi cercando di sottrarsi per ore a microfoni e telecamere.Il suo intento proseguì anche durante la ...

Serie A Basket – Avellino trova il Primo successo della stagione : vittoria netta su Cantù : È di Avellino il primo successo della Serie A di Basket 2018-2019: gli Irpini si impongono per 98-81 su Cantù davanti al pubblico del Palasport Del Mauro Dopo la pausa estiva e gli impegni con le nazionali, è già tempo di tornare al tanto amato Basket di ‘casa nostra’. Avellino-Cantù è la sfida di apertura della Serie A italiana di Basket 2018-2019. La sfida inaugurale del massimo campionato tricolore si apre con il netto successo di ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

La Vita Promessa su Rai 1 - il Primo grande successo di inizio stagione : La Vita Promessa la Fiction Rai in 4 puntate diretta da Ricky Tognazzi, e interpretata magistralmente da Luisa Ranieri è il primo grande successo di inizio stagione dell’ammiraglia Rai. La Vita Promessa un boom di ascolti per la fiction di Rai 1 Boom di ascolti dunque per La Vita Promessa, un successo travolgente fin dalle prime puntate. La fiction scritta nel 2003 da Laura Toscano assieme a Franco Marotta porta in scena un tema attualissimo: i ...

Domenica Live contro Domenica In/ Gli ascolti premiano la d'Urso che ottiene il suo Primo successo : Domenica Live ha ottenuto il primo successo e il sorpasso nella guerra degli ascolti contro Domenica In. Il risultato è ancora un testa a testa ma leggermente a favore di Canale 5(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:28:00 GMT)

Tiger Woods/ Golf - vince il Tour Championship : Primo successo dopo 5 anni : Tiger Woods: Golf, vince il Tour Championship e per il celebre campione è il primo successo dopo 5 anni di digiuno, con tanti infortuni adesso alle spalle(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:27:00 GMT)

F3 - Mick Schumacher ha le mani sul Primo titolo in carriera : successo in Gara-2 in Austria e 49 punti su Ticktum : Il figlio del Kaiser vince Gara-1 e Gara-2 in Austria, giungendo secondo poi nella terza e ultima prova: il ritiro di Ticktum lo porta a 49 punti di vantaggio Manca ormai pochissimo, ultime tre gare e poi Mick Schumacher potrebbe mettere le mani sul primo titolo della sua carriera. Il tedesco infatti ha chiuso il week-end in Austria con due vittorie e un secondo posto, che gli valgono la leadership della classifica mondiale dell’Euro ...