Primavera | Inter-Juventus 3-3 | cuore bianconero | pari nel finale!

Primavera 1 - Inter-Juventus in diretta su Sportitalia : L'incontro - valido per la sesta giornata di campionato - si disputerà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni alle ore 17.00. L'articolo Primavera 1, Inter-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.