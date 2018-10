Presidenziali Brasile | Jair Bolsonaro vince al ballottaggio

Presidenziali Brasile - Jair Bolsonaro trionfa al ballottaggio : Ha ottenuto il 55,7% dei consensi contro il 44,3 dell'avversario Fernando Haddad. Trump si congratula con lui: "Lavoreremo fianco a fianco"

Bolsonaro verso la vittoria alle elezioni Presidenziali in Brasile : Chi è Jair Bolsonaro? E chi è Fernando Haddad? Il Brasile si ferma per eleggere il successore di Michel Temer. alle elezioni...

Aperti in Brasile i seggi per il ballottaggio delle Presidenziali. Bolsonaro verso la vittoria : Il 29 settembre centinaia di migliaia di donne hanno manifestato contro di lui in decine di città brasiliane e del mondo, in un'iniziativa organizzata sui social con lo slogan #EleNao, lui no,. Il ...

Presidenziali Brasile - aperti i seggi : 12.48 Si sono aperti i seggi elettorali in Brasile per il secondo turno delle Presidenziali:in lizza il candidato dell' estrema destra, Jair Bolsonaro, favorito nei sondaggi,e Fernando Haddad,erede politico di Lula da Silva. Al voto sono chiamati circa 147 milioni di elettori che sceglieranno anche i governatori di 14 dei 27 Stati.Il nuovo presidente entrerà in carica il prossimo 1 gennaio. Le operazioni di voto andranno avanti fino alle 21 ...

Brasile al bivio - oggi le Presidenziali : Bolsonaro resta favorito : ... il tema è particolarmente sensibile in Brasile, per la presenza sul territorio nazionale dell'Amazzonia, il polmone verde del mondo. In un discorso Bolsonaro ha ricordato che 'il Brasile sta cedendo ...

Brasile - Elezioni Presidenziali : ballottaggio Haddad-Bolsonaro/ Risultati - diretta live : Guedes all’Economia? : Elezioni Brasile, ballottaggio Bolsonaro-Haddad: diretta Risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Giappone e Gran Bretagna insieme per il TPP - Presidenziali in Brasile - Rimpasto di governo in Francia - Key4biz : © Agenzia Nova " Riproduzione riservata Francia, l'immagine del ministro dell'Economia Le Maire oscurata dai recenti problemi del governo 08 ott 10:54 , Agenzia Nova, A causa dei recenti problemi del ...

Presidenziali in Brasile : trionfo di Bolsonaro al primo turno<br>Deciderà il ballottaggio : Le elezioni Presidenziali brasiliane si decideranno al ballottaggio ma la tendenza è chiara. Il Brasile svolta a destra. Jair Bolsonaro, del Partito social liberale, nel primo turno di ieri ha messo una seria ipoteca sulla sua vittoria finale prendendo quasi il 20% in più del suo avversario Fernando Haddad, candidato del Pt, il Partito dei lavoratori, la formazione politica dell’ex presidente Lula. Bolsonaro ha fatto meglio di quanto i ...

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle Presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle Presidenziali in Brasile : Il candidato di destra è arrivato al 46 per cento e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che è arrivato al 29 per cento The post Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile appeared first on Il Post.

Brasile - Bolsonaro sfiora il 50% al primo turno delle Presidenziali - : Il candidato di estrema destra trionfa ma denuncia: "Sarei già stato proclamato presidente se non ci fossero state numerose irregolarità". Sfiderà il 28 ottobre al ballottaggio l'erede di Lula, ...

Elezioni Presidenziali in Brasile : Bolsonaro trionfa - stacca Haddad di 20 punti : Jair Bolsonaro ha trionfato oggi nel primo turno delle Elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio ...

Presidenziali Brasile - è ballottaggio : 03.49 Con il 98,75% dei voti scrutinati, Bolsonaro, il candidato di destra, è ufficialmente il vincitore del primo turno delle elezioni Presidenziali brasiliane: ha preso il 46,27% dei voti. Bolsonaro affronterà al secondo turno Haddad, del Partito dei lavoratori (Pt) che ha ottenuto il 28,95%.

