Presidenza Lega Pro | Ghirelli candidato unico | la Capotondi scelta come vice

Calcio e spettacolo - binomio perfetto : Cristiana Capotondi candidata alla vicePresidenza della Lega Pro : Cristiana Capotondi candidata alla vicepresidenza della Lega Pro al fianco del candidato alla presidenza Francesco Ghirelli Cristiana Capotondi candidata alla vicepresidenza della Lega Pro. La bella attrice romana, rappresenta la ‘quota rosa’ della candidatura alla presidenza della Lega Pro di Francesco Ghirelli, storico segretario generale della Lega. La Capotondi non sarà “messa lì” solo come operazione di ...

La sexy Cristiana Capotondi candidata alla vice Presidenza della Lega Pro [FOTO] : 1/9 ...

Presidenza Lega Pro - in campo Ghirelli con Capotondi come vice : L'ex segretario generale si candida alla guida alla Serie C e sceglie l'attrice come vicepresidente: «Non è un'operazione di marketing» L'articolo Presidenza Lega Pro, in campo Ghirelli con Capotondi come vice è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elezioni Trentino - avanza il centrodestra : Lega primo partito - Fugatti verso la Presidenza : Il centrodestra avanza alle Elezioni provinciali del Trentino . Merito soprattutto della Lega , che ha raccolto quasi un voto su tre all'interno della coalizione. Il candidato leghista Maurizio ...

Presidenza FIGC - Gabriele Gravina ha l’appoggio anche della Lega B : Gabriele Gravina sarà con ogni probabilità il prossimo presidente della FIGC, oggi ha incassato anche l’appoggio della Lega B La Lega B appoggia Gabriele Gravina, candidato unico alle elezioni della FIGC in programma lunedì. Al termine del confronto odierno, l’assemblea riunita a Milano (presenti 18 società su 19) ha all’unanimità apprezzato le ampie rassicurazioni che Gravina ha dato sul ruolo che terrà in Consiglio ...

Gravina lascia la Presidenza della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall'incarico di presidente della Lega Pro. Al termine dell'Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele...

Gravina lascia la Presidenza della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall'incarico di presidente della Lega Pro. Al termine dell'Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele Gravina, candidato unico ...

Lega Pro : Gravina lascia la Presidenza - è candidato unico alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Presidenza Figc - la Lega Serie A non ha un candidato : L’Assemblea della Lega di Serie A tenutasi a Milano non ha espresso un suo nome per le elezioni federali della Figc e lunedì avrà un incontro con il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come candidato unico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 ottobre, per verificare punti di convergenza […] L'articolo Presidenza Figc, la Lega Serie A non ha un candidato proviene da Serie A News ...

Presidenza Rai - Lega e M5s puntano su Marcello Foa/ Ultime notizie - ok di Forza Italia? "trattativa in corso" : Presidenza Rai, Lega e M5s puntano su Marcello Foa. Ultime notizie, ok di Forza Italia? Giorgio Mulè fa il punto della situazione: "trattativa in corso"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:25:00 GMT)

Rai - Lega e M5s compatti sulla Presidenza : “Foa il migliore”. Pd e LeU : “Invotabile”. Gasparri e Mulè (FI) frenano : Proposta di risoluzione della maggioranza in Vigilanza Rai per sbloccare lo stallo creatosi dopo la bocciatura di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini: “Attendiamo un’indicazione dal Consiglio di amministrazione senza forzare alcunché” dicono i commissari di Lega e M5S. “Questo rimette in gioco tutti, anche lo stesso Foa” afferma, al termine della riunione della Commissione, Maurizio Gasparri. Resta da ...

Rai - per la Lega Foa è ripresentabile per la Presidenza : Roma, 13 set., askanews, - 'Con il nostro documento rimarchiamo l'autonomia e la piena legittimità delle scelte del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Presidente'. Lo affermano i deputati ...

Consob - M5s e Lega : “Nava è dipendente Ue. Incompatibile con la Presidenza di un’authority italiana - si dimetta” : Dopo i 5 Stelle, ora anche la Lega chiede le dimissioni del presidente della Consob Mario Nava. I capigruppo di Camera e Senato dei due alleati di governo scrivono in una nota congiunta che Nava “si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l’attuale presidente della Consob ‘rimane soggetto agli stessi doveri e diritti’ dei ...

Presidenza Rai - Salvini ottimista : “vedrò Berlusconi - accordo vicino”/ Convergenza FI-Lega su Marcello Foa? : Presidenza Rai, Salvini ottimista: "vedrò Berlusconi, accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, Convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:54:00 GMT)