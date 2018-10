Ponte Morandi | ex dirigente Autostrade ai pm | “Nel 2015 segnalarono anomalie Stop a

Ponte Morandi - l'ora dei licenziamenti : sei operai da dicembre senza lavoro : Non solo morti e feriti e non solo sfollati. Adesso, per colpa del Ponte Morandi, ci sono anche quelli che hanno perso il lavoro. I primi sono sei dipendenti delle Autodemolizioni Lamparelli di via ...

Genova - si allungano i tempi di ricostruzione del Ponte Morandi : Mercoledì prossimo atteso il voto sul decreto Genova, in vista dell'approvazione si discute sul dossier ora nelle mani delle istituzioni locali, con tempi di ricostruzione che si allungano almeno al ...

Allerta meteo Liguria : domani sospeso il rientro degli sfollati di Ponte Morandi : Sospese automaticamente allo scattare dell’Allerta meteo di domani le operazioni di rientro nelle case della zona rossa di ponte Morandi per il recupero degli effetti personali da parte dei residenti sfollati a Genova. I rientri, che proseguono al ritmo di 24 abitazioni al giorno, rimarranno bloccati fino a cessata Allerta meteo per poi ripartire passata la perturbazione. L'articolo Allerta meteo Liguria: domani sospeso il rientro degli ...

Ponte Morandi : Di Maio - conversione Dl Genova in prossimi giorni : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Nei prossimi giorni" arriverà la conversione del Decreto Genova "sicuramente. Stiamo definendo tutto quelli che sono i passaggi per fare approvare un decreto. Sono stati aggiunti a questo decreto tantissimi milioni di euro a sfollati, la cassa integrazione per le imprese

Decreto Genova - slitta voto Camera : polemiche su ritardi/ Ponte Morandi - Pd-FI vs Governo : “M5s dilettanti” : Ponte Genova, Gdf “Relazioni tecniche di Spea ammorbidite”. Ultime notizie, nuovo giallo emerso dalle indagini dopo i controlli della guardia di finanza(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:20:00 GMT)

Ponte Morandi : bozze tecniche sullo stato del viadotto modificate per ammorbidirle : Secondo la Guardia di Finanza che indaga su questo aspetto, dopo le ispezioni sul Ponte e prima del drammatico crollo, i documenti sarebbero stati modificati per evitare controlli più invasivi e costosi alla struttura. La Spesa, che si occupa del servizio di sorveglianza e manutenzione delle infrastrutture, dal suo canto rigetta ogni accusa: "Tutto regolare"Continua a leggere

Ponte Morandi : Rixi - in arrivo con dl fiscale altri 15 mln per porto (2) : (AdnKronos) - Rixi ha ripercorso le tappe, dal crollo del viadotto Morandi il 14 agosto, delle azioni di governo tra cui lo stanziamento a poche ore dall’evento di 5 milioni di euro da parte del Consiglio dei ministri straordinario per affrontare le prime emergenze, e successivi 28,4 milioni, nel Cd

Ponte Morandi : Rixi - in arrivo con dl fiscale altri 15 mln per porto : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Oltre a quanto contenuto nel dl Genova è previsto lo stanziamento di altri 15 milioni di euro nel Decreto fiscale per il porto, per cui sono previste anche procedure semplificate per interventi necessari a rilanciare lo scalo, oltre che ulteriori risorse nella legge di bi

Crollo Ponte Morandi : bozze delle relazioni tecniche furono ammorbidite : Assistente Morandi: era innovativo, ma rischioso "Il ponte Morandi di Genova è stato per l'epoca un'opera frutto di grandissima innovazione che è servita a far conoscere l'Italia al mondo". Lo ha ...

Ponte Morandi - interrogatori a Spea : “Relazioni tecniche ammorbidite”. La società : “I nostri controlli sono affidabili e verificati” : Le bozze delle relazioni tecniche sullo stato del viadotto Morandi furono modificate, “ammorbidite”. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di finanza genovese, guidati dal colonnello Ivan Bixio, interrogando gli ingegneri della società Spea nel corso delle indagini sul crollo del 14 agosto. Dagli interrogatori è emerso che alcuni documenti, riguardanti in particolare le condizioni degli stralli e dei piloni, sono stati ...

Italia : crollo Ponte Morandi : bozze relazioni tecniche ammorbidite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crollo Ponte Morandi - "ammorbidite" le relazioni tecniche : Il dato è emerso dagli interrogatori dei tre ingegneri della Spea, collaboratori del dirigente Maurizio Ceneri. Intanto la società precisa che i controlli non erano eseguiti "a tavolino"

Ponte Morandi : Mattarella - debito con Genova per ricostruzione rapida : Rimini, 23 ott. (AdnKronos) - "L’assurda, inaccettabile tragedia del Ponte Morandi di Genova –con il suo prezzo tremendo di vite umane, di sofferenza, di privazioni e di disagi– ha mostrato ancora una volta la solidarietà dei genovesi e quanto sia stata intensa la vicinanza degli italiani. Questo è

Morto Gilberto Benetton - il ricordo straziante di Flavio Briatore : “Vittima di sciacallaggio dopo il crollo del Ponte Morandi” : Gilberto Benetton è Morto. Gravemente malato da tempo, 77 anni, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo, aveva fondato il Gruppo Benetton nel 1965. Il 10 luglio scorso era Morto il più giovane dei quattro fratelli, Carlo, all’età di 74 anni. Negli ultimi due mesi, aveva subito due pesantissimi colpi. Prima la ...